VIDEO: Turba da golpiza a Simón Boric, hermano del presidente de Chile

Una turba de al menos 10 manifestantes dio una golpiza a Simón Boric, quien es hermano del presidente de Chile, Gabriel Boric, cerca de la casa central de la Universidad de Chile, en la capital del país.

Primeros reportes indican que una turba dio puñetazos y patadas a Simón Boric, además lo lanzó al suelo durante una protesta en la zona conocida como la Alameda.

#BoricAGRESORyVIOLENTO



Simon Boric tuvo la oportunidad de salir de esa situación sin violencia y decidió atacar a golpes a los estudiantes. Así son los hechos, #PrensaBasura miente pic.twitter.com/DWkAPJnFMv — Javier Ignacio 🇨🇱🇺🇸 (@Jimoya82) September 1, 2022

La agresión en contra del presidente de Chile se dio en medio de las protestas previo al plebiscito para decidir si se aprueba o no una nueva Constitución.

Encapuchados realizaron barricadas y arrojaron bombas Molotov previo a la agresión a Simón Boric

Hospitalizan a Simón Boric y detienen a cuatro

Autoridades locales informaron que Simón Boric, quien es jefe de gabinete de la Rectoría de la Universidad de Chile, indicó que debido a las lesiones causadas por la agresión, el hermano del presidente de Chile ingresó al Hospital Clínico de esa casa de estudios.

Su estado de salud se reporta estable, sin embargo, dijo que requiere continuar con cuidados debido a sus lesiones.

Además, los Carabineros lograron la detención de cuatro personas, todas mayores de edad, por la golpiza a Simón Boric, todos con antecedentes penales.

Los detenidos tienen 19, 33, 23 y 18 años, los dos primeros fueron detenidos por incendiar un autobús y otro por infringir las normas en años previos.

Se detalló que el periodista también perdió su celular durante la agresión en el centro de Santiago de Chile.

🔴#AHORA | Comunicado de Prensa



Respecto de nuestro paciente, el Sr.

Simón Boric Font @sboric, el Hospital Clínico Universidad de Chile informa: pic.twitter.com/VJ72i7dzCz — Hospital Clínico Universidad de Chile (@redclinica) September 2, 2022

En un comunicado, Club Universidad de Chile condenó la agresión en contra de Simón Boric, quien intentó frenar a un grupo de manifestantes violentos.

También informaron que además del hermano del presidente de Chile, resultaron lesionadas otras tres personas que salieron a ayudar a Simón Boric; Francisco Palma, Jorge Baeza y Raúl Roa.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acudió al hospital donde se encuentra su hermano.

