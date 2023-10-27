¿Qué se define en la carrera del sábado en el GP de México 2023?

Este fin de semana se corre el GP de México 2023 y aunque la actividad inició desde jueves y viernes, el sábado 28 de octubre 2023, resulta un día clave para los 20 pilotos que participan en la carrera de la Fórmula 1.

El sábado previo a cualquier carrera de la F1 se lleva a cabo la clasificación, mejor conocida como en el mundo del automovilismo como la “Qualy” por la palabra “Qualyfing” que significa Calificación en inglés. En Fuerza Informativa Azteca te contamos qué define en la carrera del sábado de la Fórmula 1 en donde correrá Checo Pérez.

¡Estamos contigo @SChecoPerez! 🙌🇲🇽

Te damos la bienvenida a casa con los brazos abiertos, prepárate para sentir ese gran apoyo de la afición, recuerda que estamos contigo en cada vuelta, demostrando que, juntos somos imparables. 💪#VamosCheco #Racepect pic.twitter.com/WXvvzQPbn7 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2023

¿Qué se define en la carrera del sábado de la Fórmula 1, previo al GP de México 2023?

La Qualy se divide en 3 etapas:

La “Q1”: Los monoplazas pueden salir a la pista en cualquier momento durante una ventana de 18 minutos, para correr las vueltas que ellos decidan… Al pasar ese tiempo, los últimos 5 quedan fuera. Ellos serán los último en salir en la carrera del domingo.

Se realiza una pausa de 7 minutos

La Q2: Los 15 vehículos restantes, corren una nueva sesión de 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, los 6 coches más lentos abandonan la pista y serán los que ocupen de las posiciones 11 a la 16 en la línea de salida el domingo.

Descanso de 8 minutos

La Q3: Es la última sesión. Los 10 autos que quedan correrán por el mejor tiempo. En esta última parte se decide el orden en el que saldrán el domingo. El mejor tiempo se queda con la Pole Position, es decir, será el primero en la línea de salida el domingo, lo que representa una gran ventaja.

¿Qué define la carrera del sábado del Gran Premio de México 2023?

Durante las Q1, Q2 y Q3 los pilotos pueden completar tantas vueltas como quieran y hacerlo en cualquier momento, sin embargo, si un piloto impide que otro haga su “vuelta rápida”, sus tiempos pueden ser eliminados o puede recibir una penalización.

Cabe señalar que en los tiempos cronometrados en la Q3 se decide el orden en el que saldrán el domingo, es decir, que en la carrera del sábado del GP de México 2023, se define el acomodo de los pilotos.

El mejor tiempo se queda con la “Pole Position”, es decir, será el primero en la línea de salida el domingo, lo que representa una gran ventaja.

¿La pesadilla de Ayrton Senna? ¿La pista más alta del mundo?😱



La F1esta llegó a nuestro país, miles de aficionados al deporte motor ya están listos para el #MéxicoGP@renzochiquito nos presenta algunos datos curiosos que seguro no sabías del mejor Gran Premio del calendario. pic.twitter.com/D78JWoyb4c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

¿A qué hora es la carrera de clasificación de la Fórmula 1 en México?

Los horarios del Gran Premio de México 2023 en donde Checo Pérez podría subir al podio, son los siguientes:

Viernes 27 de octubre



Práctica 1 (12:30 a 13:30 horas)

(12:30 a 13:30 horas) Práctica 2 (16:00 a 17:00 horas)

Sábado 28 de octubre

Práctica 3 (11:30 a 12:30 horas)

Clasificación: En “Qualy” se definen las posiciones de salida durante el GP de México 2023, se realizará el sábado 28 de octubre de las 3 a las 4 de la tarde (hora de la Ciudad de México).

¿Cómo y a qué hora ver la carrera de Checo Pérez en el GP de México 2023?

Cabe señalar que durante el GP de México 2023, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se recorrerán 71 vueltas de 4.304 kilómetros para sumar un total de 305.354 kilómetros de distancia.

El récord en este circuito lo tiene el piloto finlandés “Valtteri Bottas” cuando en el año 2021 marcó un tiempo de 1:17.774 por vuelta. Este circuito mexicano celebra su carrera 25 de la F1, la cual desde 2021 cambió su nombre a GP de la Ciudad de México.

Este 2023, se celebra del 27 al 29 de octubre. Este domingo 29 de octubre en punto de las 2 de la tarde (hora de CDMX), será la carrera en la que Checo Pérez participará ante su afición.