Fórmula 1 dejará derrama económica de 17 mil millones durante el GP de México 2023

La máxima categoría del automovilismo está por llegar a la Ciudad de México (CDMX), ante esto surge una pregunta, ¿de cuánto será la derrama económica que el GP de México 2023 dejará en la capital?

Año con año desde el 2015, año en el que regresó la categoría a nuestro país, la Fórmula 1 atrae a miles de aficionados de la velocidad al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo cual implica que estos gasten dinero en alimentos, transporte, alojamiento y hasta turismo.

Es por eso que este año, las autoridades esperan que del 27 al 29 de octubre, uno de los eventos más esperados del deporte motor genere una derrama de 17 mil 169 millones de pesos.

GP de México 2023 generará 12% más derrama que el año pasado

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fadlala Akabani Hneide, esto implica 12% más, es decir mil 600 millones de pesos más que durante el último GP de México.

Asimismo, se estima que un millón de personas se verán beneficiadas directamente, pues se generarán 225 mil empleos durante los tres días que dura el evento. Tan solo por la venta de las entradas al Gran Premio de México de la Temporada 2023, se obtendrán cerca de 5 mil millones de pesos, en la venta de artículos alusivos otros mil 803 millones, informó Akabani.

Asimismo, la cobertura mediática también dejará 8 mil 104 millones de pesos. Además hay que sumar los mil 615 millones que se esperan de los servicios de hotelería y turismo cerca del evento,

Autoridades estiman que asistirán 380 mil personas al GP de México

Por su parte, la Secretaría de Turismo calcula que la ocupación hotelera alcanzará entre un 80% y 85% de su capacidad dejando una derrama de 322 millones en la capital.

Lo anterior se sustenta con la asistencia que se estima para el GP de México: 380 mil personas, siendo 78% fanáticos mexicanos y 22% personas del extranjero.

El viernes 27 de octubre tendrán lugar las Prácticas Libres, el sábado 28 la Clasificación y finalmente el domingo 28 será la carrera en la que Checo Pérez correrá como local.