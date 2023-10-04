¿Checo Pérez puede ser subcampeón del mundo este 2023?

La Temporada 2023 de la Fórmula 1 está en su recta final, con seis carreras por delante; sin embargo, en este punto Red Bull ya ganó el Campeonato de Constructores gracias a la suma de los puntos de sus dos pilotos, Checo Pérez y Max Verstappen.

Este último, podría llevarse su tercer título mundial este fin de semana durante el Gran Premio de Qatar, pues solo necesita 3 puntos para que ningún piloto pueda alcanzarlo el resto del año.

Una historia muy distinta se vive en el box de al lado, pues mientras que su compañero no tendrá que preocuparse por que alguien le arrebate el Campeonato de Pilotos, Checo tiene que seguir defendiendo el subcampeonato.

¿Qué piloto podría quitarle a Checo Pérez el subcampeonato de F1?

Actualmente, el piloto mexicano cuenta con 223 puntos, tan solo 33 más que su rival más próximo, Lewis Hamilton, quien después de Japón acumuló 190.

Basándonos en el sistema de puntos debemos suponer el mejor escenario para el piloto británico, es decir, si este fin de semana se llevara los 25 puntos llegando en primer lugar más el punto extra por hacer la vuelta rápida, entonces acumularía 26, pero este fin también hay carrera Sprint, la cual puede otorgar un máximo de 8 puntos.

Sí Hamilton lograra ganar ambos formatos y "El Rey de los Circuitos Callejeros" no sumara puntos, quedaría entonces un punto por delante del mexicano. En ese caso, el piloto de Red Bull tendría que ganar el GP de USA y quedar por lo menos en sexto en el GP de México y que Lewis quedara en ambos Gran Premios por debajo del doceavo lugar.

¿Qué necesita hacer Checo para ganar el segundo lugar del Campeonato de Pilotos?

En la F1 nada está asegurado, por eso, lo que necesita el "Secretario de Defensa" para ser subcampeón es mantenerse en posiciones por delante y volver a abandonar la carrera como sucedió en el circuito de Suzuka.

Mientras el mexicano no baje la guardia, y mantenga diferencia con Hamilton y Alonso, estaría asegurando ser el subcampeón de la Temporada 2023. Por el momento