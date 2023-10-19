La trágica historia detrás del nombre del Autódromo Hermanos Rodríguez

Uno de los sitios más emblemáticos para el mundo del automovilismo es el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues anualmente alberga reconocidos eventos como la Fórmula 1 y la mayoría de los fines de semana abre sus puertas para que las personas acudan entrenar en bicicletas, correr o bien caminar alrededor de la pista, pero ¿sabías que detrás del nombre hay una trágica historia?

El ahora Autódromo Hermanos Rodríguez, anteriormente tenía el nombre de circuito Magdalena Mixiuhca; sin embargo, adoptó el nombre en honor a Ricardo y Pedro, quienes son catalogados como los pilotos más destacados en la historia del automovilismo mexicano y que lamentablemente ambos murieron, pero uno lo hizo en la capital mexicana.

¿Por qué se llama así el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Corría el año de 1962 cuando el joven piloto mexicano, Ricardo Rodríguez comenzaba a ser reconocido a nivel mundial por su talento frente al volante, con 19 años ya representaba a la prestigiosa escudería Ferrari; sin embargo, su carrera terminó pronto cuando en el ahora Autódromo Hermanos Rodríguez habría perdido el control del vehículo por la velocidad a la que se encontraba y recibió un golpe del Lotus-V8. Lo que significó un duro golpe para los amantes de la F1.

Años más tarde, en 1971, el hermano mayor de Ricardo, Pedro Rodríguez, murió cuando se encontraba en Nuremberg, Alemania, específicamente en el autódromo de Noris, lo que inundó de tristeza a la familia de los pilotos, quienes entraron a los libros de historia por los logros que obtuvieron.

Para el año de 1973, el circuito Magdalena Mixhuca cambió su nombre a Hermanos Rodríguez, esto en honor a la exitosa trayectoria que realizaron.

¿Qué ganaron los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez en automovilismo?

Ricardo Rodríguez sobresalió al ser el primer mexicano en utilizar un Ferrari en el GP de Italia 1961; también se convirtió en el más joven en disputar una carrera a la edad de 19 años y 208 días. Por otra parte, Pedro participó en 54 premios y en siete ocasiones subió al podio, dos como máximo ganador en Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970.

¿Cuánto cuesta rentar el Autódromo Hermanos Rodríguez?

¿Te interesa conducir en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez? Así como se puede hace uso de las instalaciones para otras actividades, también está la opción de rentarlo, para esto es importante pedir informes en Trackday México y posteriormente contar con los siguientes requisitos:

