¿Cuánto cuestan los boletos para ir al GP de México 2023 de la Fórmula 1?

El GP de México 2023 está a una curva de distancia y como cada año miles de aficionados de la Fórmula 1 se preparan para apoyar al piloto local, Checo Pérez; sin embargo, ¿cuánto cuestan los boletos para asistir a este evento?

A pesar de que los boletos, a 11 días del Gran Premio, se encuentran completamente agotados los fanáticos de la de la máxima categoría del automovilismo pagaron de 3 mil 500 pesos a 128 mil pesos mexicanos.

Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico calculan que se obtuvieron 5 mil millones de pesos tan solo de las entradas.

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para ir al GP de México 2023?

Si te quedaste con ganas de ver monoplazas a más de 300 kilómetros por hora en el Autódromo Hermanos Rodríguez, te compartimos la lista de precios de este año para que prepares y asistas a esta fiesta en el 2024:



Zona Naranja Grada 2A: $3,500

Zona Azul Grada 6A: $6,500

Zona Café Foro Sol Norte 1: $8,000

Zona Azul Grada 6B: $8,900

Zona Azul Grada 3A: $8,900

Zona Gris Foro Sol Sur: $9,000

Zona Azul Grada 8: $9,500

Zona Azul Grada 9: $11,200

Zona Azul Grada 6: $11,900

Zona Azul Grada 3 - $11,900

Zona Azul Grada 5A: $12,600

Zona Azul Grada 5B: $12,600

Zona Amarilla Grada 7: $12,600

Zona Azul Grada 4: $13,600

Zona Azul Grada 5: $13,600

Zona Amarilla Grada 11: $16,600

Zona Amarilla Grada 10: $18,000

Zona Verde Grada 1: $29,000

Zona Verde Grada 2: $29,000

¿Cuánto cuesta el boleto más caro para ir al GP de México 2023?

Los precios más caros como cada año fueron los del Paddock Club, los cuales tuvieron un precio poco más de 7 mil 500 dólares, es decir, 128 mil pesos mexicanos. Al ser más costoso, incluye una suite privada en la comprá de 10 entradas, barra internacional y alimentos, estacionamiento lanyard, wifi y un recorrido en el Pit Lane donde los asistentes tendrán la oportunidad de ver a los pilotos o personalidades de la F1.

Las autoridades esperan que del 27 al 29 de octubre de 2023, esta fiesta del deporte motor genere una derrama económica de 17 mil 169 millones de pesos y una asistencia de 380 mil personas.