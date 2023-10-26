¿Qué significa el casco de Checo Pérez? Presentan diseño que usará el piloto mexicano en el GP de México 2023

Finalmente llegó el fin de semana del GP de México 2023 y como ya es tradición, Checo Pérez usará un casco conmemorativo para su “Home Race”; para este año, se abrió un concurso internacional para elegir el diseño que el piloto mexicano portará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dentro de los dos mil diseños enviados de 68 países diferentes, la ganadora fue Carla Samantha Lozano Guzmán, una diseñadora mexicana. Este miércoles 25 de octubre, durante una conferencia con el tapatío, la joven explicó el significado de tan colorido casco.

Checo Pérez dio algunas palabras a la diseñadores de su casco

Antes de eso, Sergio “Checo” Pérez comentó lo mucho que le había gustado el diseño por las alusiones a su cultura.

A mi me gustaron principalmente los colores, como se ve de lejos, pero luego ya que lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, como que habla muy bien de la cultura mexicana y eso fue lo que me gustó.

Posteriormente, el presentador le preguntó a Carla cuál había sido su inspiración para lograr tan detallado conjunto de elementos.

¿Cuál fue la inspiración para el casco de Checo Pérez?

La diseñadora explicó que primero enlistó todo lo relacionado a México que se le pudiera ocurrir, posteriormente eligió algunos conceptos y comenzó la magia.

“Que identifico yo como México, costumbres, tradiciones, ciertos estados, colores, incluso un poco de comida, la gastronomía. Y ya una vez que tenía todas estas imágenes, todo lo que para mí representa México pude empezar a depurar.”, contó.

Cada dibujo tiene un significado alusivo al piloto mexicano que actualmente compite por el subcampeonato; sin embargo, gracias a su formación escolar, Carla tenía claro que quería incluir alebrijes, así como elementos como el papel picado y agaves, sin perder la esencia de Checo.

“Cada uno de estos símbolos, dibujos representan un concepto. Intente que cada uno fuera enfocado que definieran a Checo, algunos sobre velocidad, sobre felicidad, sobre el trabajo, el máximo poder. Es Checo, velocidad, sacrificio, familia, guerrero”, concluyó.

|@redbullracing

Casco de Checo Pérez recorrió la CDMX

Luego de la presentación, un casco gigante de Checo Pérez fue paseado por las calles principales de la Ciudad de México para que los capitalinos lo conocieran.

El diseño ganador lució frente a diversos monumentos icónicos de la capital, acompañado del equipo de Red Bull Racing.