¿Dónde ver el GP de México de forma gratuita en la CDMX?

El GP de México está a la vuelta de la esquina, por eso si quieres vivir esta fiesta a flor de piel y ver a Checo Pérez correr en tiempo real, podrás hacerlo en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), pero ¿en cuáles?

Esta semana, el Gran Premio de la Ciudad de México informó a los fanáticos de la Fórmula 1 que a partir del 27 de octubre y hasta el 29, el evento se transmitirá a través de mega pantallas que se ubicarán en siete alcaldías capitalinas.

¿En qué alcaldías se podrá disfrutar el GP de México?

El espacio de entretenimiento que habilitarán estará abierto de 9 a 18 horas, en las que las personas podrán ver la señal completamente gratuita de las prácticas libres 1, 2 y 3, la clasificación el sábado y la carrera el domingo.

Estos se encontrarán en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Al momento, no se ha especificado el punto exacto en el que se colocarán estos puntos.

GP de México busca llegar a todos los fanáticos de la F1 en CDMX

En palabras de Federico González Compeán, director general de la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 “en el México GP constantemente buscamos formas de extender la experiencia a los aficionados tanto dentro, como fuera del Autodrómo Hermanos Rodríguez, por ello agradecemos al gobierno de la Ciudad de México.”

Además agregó que esta iniciativa permite llevar esta fiesta de la máxima categoría del automovilismo a más personas.

¿Qué encontrarán los fans de la F1 en estos puntos de la CDMX?

En cada F1 Fanzone GNP Vivir es Increíble, los aficionados que no podrán acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán ver la carrera en una pantalla gigante, disfrutar de photo opportunities y otras sorpresas. El GP de México año con año ha reunido a más de 2.4 millones de aficionados de la velocidad.

Cabe señalar que el GP de México también anunció el lanzamiento de la campaña "Racepect" la cual busca fomentar el respeto entre aficionados y para los pilotos, pues la rivalidad solo existe dentro de la pista.