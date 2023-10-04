Ya hay fecha para el Gran Desfile Día de Muertos 2023 en CDMX, ¿cuándo será y cuál es su recorrido?

El Gran Desfile de Día de Muertos es uno de los eventos más esperados por los capitalinos, ya que el color y tradición inundan las principales avenidas de la Ciudad de México. Como cada año, este evento temático cautiva a los espectadores con su impresionante ingenio y creatividad, por lo que en 2023 no será la excepción.

¿Cuándo será el Desfile Día de Muertos en la CDMX 2023?

¡Por fin! La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anunció que el Gran Desfile Día de Muertos se celebrará el próximo sábado 4 de noviembre de 2023 con un grandioso recorrido acompañados de música, baile y talento artístico.

La cita será en punto de las 14:00 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y el recorrido finalizará en el Zócalo de la Ciudad de México en donde se tienen preparados un sinfín de sorpresas para los capitalinos.

¿Cuál será la ruta del Gran Desfile Día de Muertos en la CDMX?

Se estima que el Gran Desfile Día de Muertos en la CDMX tenga una duración de tres horas y media, entre las que catrinas, alebrijes y carros alegóricos iluminados de todos los colores recorran aproximadamente 8.7 kilómetros de longitud, partiendo desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino. En 2023, la ruta será la siguiente:



Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

¿Cuál será la temática del Desfile del Día de Muertos en CDMX?

A pesar de que ya se tiene fecha y hora para el Gran Desfile Día de Muertos 2023, hasta el momento, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México no ha confirmado la temática del evento, por lo que ha surgido mucha especulación en torno al tema.

En 2022, la temática del desfile fue “El ombligo de la Luna”, en alusión al significado de nuestro país, la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones, razón por la que los capitalinos no pueden esperar más para saber qué sorpresas los esperan en esta nueva edición del Día de Muertos 2023.