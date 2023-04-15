¡Tragedia en granja lechera! Una explosión en Texas mató a 18 mil vacas

El pasado lunes 10 de abril, el sur de Estados Unidos (EU) vivió uno de los accidentes más mortíferos en la historia de Texas. Se trata de una increíble explosión que dejó como saldo final 18 mil vacas y un trabajador herido.

Los hechos ocurrieron en Fouth Fork Dairy Farm, en Dimmitt, ciudad del condado de Castro, ubicada a 112 kilómetros del suroeste de Amarillo, en el norte de Texas, cuando Una explosión y un incendio en una fábrica de lácteos dejaron un devastador resultado.

Pese a que el siniestro ocurrió hace casi una semana, hasta el momento las autoridades de South Fork Dairy Farm, continúan investigando qué puedo haber originado la explosión.

Así fue la explosión en una granja lechera de Texas

En redes sociales han comenzado a circular los videos del momento posterior a la explosión, en lo que se observa como una columna de humo logra invadir gran parte del norte de gran estado del sur de EU.

🇺🇲 | Una explosión en una industria de lácteos ubicada en Texas, Estados Unidos, mató a 18,000 cabezas de ganado. Las autoridades dicen que se trata de una de las peores tragedias en la historia de la agroindustria del país. pic.twitter.com/xaumNHhrAz — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 14, 2023

Las investigaciones acerca de la explosión en Texas que mató a 18 mil vacas aún no han revelado el origen del incendio; Sin embargo, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Castro, una trabajadora del lugar quedó atrapada durante el siniestro, afortunadamente puedo ser rescatada con éxito.

En tanto, otro trabajador más que resultó herido en la explosión, fue trasladado a través de vehículos de emergencia aéreos al hospital University Medical en Lubbock, permaneciendo en "estado crítico".

¿Qué habría causado la explosión en Texas?

La explosión ha sido considerada como el evento más mortífero en la historia de las granjas lecheras, ya que el último accidente similar que se registró en el país, ocurrió en 2020 en la ciudad de Nueva York, en el cual 400 vacas resultaron muertas.

Diversas teorías indican que un desperfecto en un aparato de la granja pudo haber causo la explosión, lo que posteriormente dio origen a un fuerte incendio que se propagó rápidamente a los establos donde las vacas se alimentan, por lo que al momento no tuvieron hacia dónde escapar.