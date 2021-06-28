Grecia pagará a jóvenes para que se vacunen contra Covid-19

El gobierno de Grecia quiere acelerar la vacunación contra el Covid-19, por lo que ya planea una estrategia para conseguirlo y, de paso, ganarle la carrera a la variante Delta y reactivar su economía: pagarle 150 euros (3 mil 600 pesos) a los jóvenes de entre 18 y 25 años para que se vacunen.

El gobierno griego se enfocó en este sector de la población, pues es uno de los que menos interés ha mostrado en vacunarse, además de que tiene un importante peso en la economía del país.

Los jóvenes recibirán su dinero a través de una tarjeta llamada "Libertad", y, de acuerdo con la prensa local, recibirán el dinero una vez que hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Grecia abrió su campaña de vacunación para mayores de 18 años apenas el pasado 15 de junio, luego de que la prioridad fue vacunar a toda la población de sus islas antes de la temporada vacacional, con tal de reactivar el turismo.

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, señaló que en general el manejo de la pandemia ha sido el adecuado, aunque ahora buscarán pasar a una nueva etapa en la que buscarán que al menos el 70 por ciento de su población reciba alguno de los biológicos contra el Covid-19, para alcanzar la llamada "inmunidad de rebaño", lo que disminuirá considerablemente contagios y muertes.

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Los jóvenes, pilar para reactivación económica

El primer ministro de Grecia señaló que para acelerar el proceso de reactivación económica será de vital importancia la participación de los más jóvenes, por lo que, como agradecimiento, entregarán 150 euros en la llamada tarjeta "Libertad".

La única condición que autoridades griegas establecieron para los jóvenes es que inviertan este dinero en actividades que reactiven la economía, como viajes, conciertos, cine, museos u otras actividades culturales.

Se espera que a través del programa "Libertad", que entrará en vigencia el próximo 10 de julio, se vacunen al menos a 900 mil personas.

Desde mayo pasado, los jóvenes se han convertido en un sector prioritario para el gobierno griego, pues son ellos quienes representan la gran mayoría de los trabajadores de la industria turística griega, una de las más importantes del país. Para ello, la campaña arrancó en algunas de las islas más visitadas y poco a poco se fue extendiendo por el resto de Grecia.

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