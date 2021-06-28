Policía llora desconsolado tras disparar a joven en Michigan

Una joven de 19 años murió en la ciudad de Flint, Michigan Estados Unidos (EUA), durante una serie de confusos hechos en un altercado con autoridades de seguridad; tras el incidente, el policía, que le disparó se tira al suelo donde llora desconsolado.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, luego de reportarse un problema entre una ciudadana a bordo de un vehículo y elementos de la Policía. Según las autoridades, la joven de 19 años empezó a atacarlo por lo que los elementos respondieron.

En redes sociales circuló un video en el que se observa que el policía llora con evidente desconsuelo tras haber disparado contra la mujer. Otro compañero intenta consolarlo, pero no se puede levantar ya que sigue llorando tirado sobre el asfalto.

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La joven víctima fue identificada como Briana Skyes, quien se movilizaba de manera sospechosa cerca de un desfile de celebración local. Las autoridades insisten en que la mujer iba armada y fue quien inició el ataque.

La joven de 19 años fue trasladada a un hospital en donde murió

La joven de 19 años, alcanzó a ser llevada a un hospital tras recibir los impactos del arma de fuego, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Estos hechos ya son investigados por las autoridades judiciales de la localidad para determinar qué fue lo ocurrido y qué llevó al elemento policiaco a disparar a la jovencita.

Las autoridades aseguraron que todo es materia de investigación, aunque un transeúnte confirmó que, como se ve en el video, el policía llora después de “hacer algo que quizá no quería hacer”, según reportan medios locales.

El oficial que cometió los disparos que quitaron la vida a la joven de 19 años fue autorizado con una licencia administrativa mientras se esclarecen los hechos.

Aquí el momento:

Bystander video shows a police shooting incident this afternoon in #Flint, MI. A news release (read in this thread) from MI State Police says that “the officer was not injured” but if you watch the video below, he is on his knees after the shooting. 1/2 https://t.co/vHepgbLq7f — 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 (@TCReporter) June 20, 2021

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