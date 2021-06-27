Bruce Springsteen reactiva espectáculos en Broadway

Bruce Springsteen fue el encargado de reabrir los espectáculos en Broadway, el corazón teatral de Nueva York, luego de más de un año de permanecer cerrado por la pandemia de Covid-19.

El espectáculo presentado por "El Jefe" se llamó "Springsteen on Broadway", un show autobiográfico presentado en el teatro St. James Theater, recinto que estuvo al máximo de su capacidad pero restringiendo la entrada a únicamente personas vacunadas. Entre los asistentes, estuvieron presentes el músico Steve Van Zandt, o el secretario de transportes de Nueva York, Pete Buttigieg, de acuerdo con medios locales.

Originalmente, se había anunciado el regreso de los teatros de Broadway para septiembre próximo, pero la alta tasa de vacunación en la Gran Manzana y una importante reducción en los contagios de Covid-19 llevaron a que productores y promotoras decidieran adelantar sus fechas, como fue el caso del espectáculo de Bruce Springsteen.

Esta no es la primera vez que "El Jefe" presenta el show "Springsteen on Broadway", pues previamente lo había hecho en 2017 y 2018. En este espectáculo, el legendario cantautor interpreta sus grandes éxitos e intercala historias de su vida personal y su carrera profesional.

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Bruce Springsteen alista nuevo álbum

En su primera presentación en vivo desde enero de 2020, Bruce Springsteen hizo una importante declaración a sus seguidores: ya trabaja en un nuevo álbum, aunque no precisó cuándo saldrá a la venta.

También habló de su trabajo junto al ex presidente estadounidense Barack Obama en un podcast, además de su detención por conducir en estado de ebriedad hace unos meses.

"Ha pasado mucho tiempo. Llevo 71 años en este planeta y nunca había visto algo parecido a lo del año pasado", confesó el "Jefe" a los más de mil asistentes reunidos que, gracias a sus comprobantes de vacunación, pudieron sentarse sin sana distancia ni cubrebocas.

En la entrada del recinto se reunieron decenas de fanáticos de Bruce Springsteen, aunque también hubo una manifestación de grupos anti-vacunas, tal como pasó la semana pasada en el Madison Square Garden, cuando se solicitó un comprobante de vacunación para poder ingresar al concierto de Foo Fighters.

Aunque algunos teatros de Broadway reabrieron sus puertas con la llegada del verano, algunos de los musicales más famosos como "Hamilton", "Wicked" y "El Rey León" tendrán su regreso oficial hasta septiembre de este año.

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