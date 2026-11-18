La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, estableció el próximo mes de diciembre como fecha límite para anunciar de manera definitiva si buscará la candidatura al Gobierno de Michoacán en el proceso electoral de 2027. A través de un mensaje difundido en video, la presidenta municipal explicó que aún cuenta con un margen de un mes para tomar la última decisión respecto a su posible postulación estatal, mientras continúan los trabajos de organización política al interior de su estructura ciudadana.

🚨 Grecia Quiroz definirá en diciembre su posible candidatura al Gobierno de Michoacán



🗳️ La alcaldesa de Uruapan señaló que aún cuenta con un mes para tomar la decisión final sobre si buscará la gubernatura del estado.



Además, adelantó detalles sobre el avance del Movimiento… pic.twitter.com/UoSj5jjxCD — Político MX (@politicomx) November 18, 2026

Durante su pronunciamiento, Grecia Quiroz precisó que, independientemente de la determinación personal que tome sobre la gubernatura de Michoacán, el Movimiento Independiente del Sombrero impulsará una amplia participación ciudadana en las urnas mediante el registro de diversos aspirantes sin partido.

La edil detalló que distintos perfiles vinculados a su agrupación se preparan para competir por presidencias municipales, diputaciones federales y diputaciones locales en la entidad, además de señalar que existen acercamientos con otros sectores interesados en sumarse al proyecto político.

Registros del Movimiento Independiente del Sombrero rumbo a las elecciones de 2027

En la misma intervención, la alcaldesa de Uruapan abordó los tiempos y etapas que marcan el calendario electoral para las candidaturas independientes en el estado, destacando los avances en la conformación de cuadros locales y federales:

Plazo para la gubernatura: Grecia Quiroz reiteró que será hasta diciembre cuando dé a conocer su postura final sobre si participará en la contienda por la gubernatura de Michoacán , señalando que actualmente se mantiene en etapa de análisis.

reiteró que será hasta cuando dé a conocer su postura final sobre si participará en la contienda por la gubernatura de , señalando que actualmente se mantiene en etapa de análisis. Postulaciones en municipios y congresos: Confirmó que múltiples integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero formalizarán sus registros para contender por alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales en los próximos comicios.

Confirmó que múltiples integrantes del formalizarán sus registros para contender por alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales en los próximos comicios. Apertura de convocatorias: Recordó que la primera convocatoria abierta correspondió a las diputaciones federales, marcando el inicio formal de los registros independientes que representarán al movimiento en la entidad.

Con este posicionamiento, Grecia Quiroz mantiene abierta la expectativa en el escenario político de Michoacán de cara a 2027, en un contexto donde el Movimiento Independiente del Sombrero busca consolidar su presencia electoral en distintos municipios y distritos antes de definir quién encabezará su propuesta para el Ejecutivo estatal.