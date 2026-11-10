El excomisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la región de Uruapan, Bernardino Gómez Ávila, fue asesinado a balazos la mañana de este martes al exterior de una tienda de abarrotes de su propiedad, situada sobre la calle Femeniles en la colonia Primo Tapia Poniente, al poniente de la ciudad de Morelia. Sujetos armados interceptaron al exmando policial y abrieron fuego de manera directa antes de darse a la fuga, dejándolo gravemente herido en la vía pública. A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia y corporaciones de seguridad tras los reportes de los vecinos, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Morelia y la Guardia Civil de Michoacán, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron el levantamiento de indicios balísticos e integraron la carpeta de investigación correspondiente.Gómez Ávila contaba con una extensa y controvertida trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad del estado.Además de haber encabezado la comisaría regional de Uruapan en 2023, se desempeñó como director de Seguridad Pública en Ecuandureo en 2016 y en Ziracuaretiro en 2017, donde sobrevivió a un atentado armado sobre la autopista Siglo XXI. Su expediente acumulaba investigaciones judiciales previas, incluida una detención en 2016 vinculada al caso de la privación ilegal de la libertad de seis personas.

#Michoacán | Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad Pública de la Región Uruapan en 2023, fue asesinado a balazos durante la mañana de este martes, al exterior de su tienda de abarrotes, ubicada en la colonia Primo Tapia Poniente, en la ciudad de Morelia.… pic.twitter.com/P8vqoEbcE8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

Nexos con el crimen y la imparable crisis de seguridad en Michoacán

El homicidio del exmando ocurre en medio de una severa racha de violencia política y criminal que asfixia a la entidad, marcada por disputas territoriales entre células del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales vinculados a Los Viagras. El asesinato de mandos y exfuncionarios de seguridad refleja el nivel de infiltración y riesgo al que están expuestos los mandos policiacos en la entidad, donde la frontera entre las instituciones del Estado y el crimen organizado ha sido objeto de constantes fricciones y ajustes de cuentas.

Tanto en Uruapan como en Morelia, los índices de violencia se han disparado por la falta de una estrategia efectiva que contenga a los grupos armados y garantice la depuración de las fuerzas del orden. El atentado contra Gómez Ávila subraya la vulnerabilidad de quienes ocuparon posiciones operativas clave en regiones de alta peligrosidad, sumando un episodio más a la lista de ejecuciones a mandos policiales en Michoacán que se mantienen en la impunidad.