Grecia Quiroz encabeza marcha por la paz y devela estatua de Carlos Manzo
Últimas noticias del primer aniversario del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y sus acciones de su esposa Grecia Quiroz.
Se cumple un año del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras realizaba una velada en su municipio; desde entonces, su esposa y ahora alcaldesa, Grecia Quiroz ha alzado la voz para exigir justicia por el homicidio.
Azteca Noticias lleva minuto a minuto los hechos de la marcha por la paz que se realizó para exigir justicia y paz, convocada por Grecia Quiroz, quien sostuvo que la movilización tendría carácter ciudadano y no partidista, aunque entre los asistentes también figuraron integrantes y representantes del Movimiento del Sombrero, organización política que ha mantenido presencia pública después del homicidio de su fundador.
La conmemoración también tuvo réplicas convocadas en otras ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Jalisco, y Tapachula, Chiapas, como parte de las actividades organizadas al cumplirse un año del crimen.
Grecia Quiroz encabeza marcha pacífica por el aniversario del asesinato de Carlos Manzo
Programa especial: La noche de Uruapan
Sigue el programa especial con Javier Alatorrre con motivo del aniversario del crimen contra Carlos Manzo, "La noche de Uruapan", a las 23:00 horas por la señal de Azteca UNO y Azteca Noticias.
Así fue la marcha con motivo del primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo
Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, encabezó la marcha pacífica a la que acudieron social civil para exigir paz, justicia y respuesta a las despariciones y crimenes como los de Carlos Manzo.
Las investigaciones para dar con los responsables, tanto intelectuales com materiales, siguen su curso, mientras ya sumab al menos 33 detenidos.
Estas son las imágenes de la marcha y la develación de la estatua de Carlos Manzo.
Grecia Quiroz alza la voz por los casos de desaparecidos y exigen justicia
La alcaldesa de Uruapan aseguró que mientras siga existiendo una deuda del Estado para encontras a desaparecidos y dar justicia a casos como el de su esposo Carlos Manzo, seguirá la luca de personas como ella.
Tras develar la estatua de Manzo en la plaza de Uruapan, la alcaldesa dijo: "No queremos que el asesinato de Carlos Manzo quede en la impunidad, pero tampoco queremos que este sea solamente el reclamo de una mujer que perdió a su compañero de vida hoy.
“No queremos que el asesinato de Carlos Manzo quede en la impunidad”. Grecia Quiroz (@GreciaMich2027) alzó la voz no solo por su esposo, sino por todas las víctimas que siguen esperando justicia y por las madres buscadoras de México. “Mientras queden responsabilidades sin investigar, seguirá existiendo una deuda”. https://t.co/RXbnr3tybG— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026
Quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta y los dejan caminar en el olvido.
Hoy me dirijo a las madres buscadoras de todo México. Para estas mujeres que salen de sus casas con una fotografía en sus manos, con una imagen en sus playeras".
Develan estatua de Carlos Manzo
Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, develó la estatua de su esposo Carlos Manzo en la plaza donde hace un año sufrió un ataque con arma de fuego, mientras recorría el lugar con motivo del Festival de las Velas por el Día de Muertos.
La escultura quedó instalada en el lugar del atentado, como parte de los actos conmemorativos por el primer aniversario luctuoso del exalcalde. Flores de cempasúchil, ofrendas y otros elementos alusivos a su memoria acompañaron la ceremonia, en una jornada marcada por las consignas de justicia y el recuerdo de quien encabezó el Ayuntamiento de Uruapan.
Un año después, Carlos Manzo permanece en el corazón de Uruapan. Grecia Quiroz (@GreciaMich2027) develó una estatua de su esposo en el mismo lugar donde fue asesinado hace exactamente un año, como homenaje a su memoria. Luis Aguilar/Juan Carlos Gómez https://t.co/9LDJjqMaib https://t.co/zHx3AOPcG5— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026
"Carlos vive, la lucha sigue", gritan en la movilización
Familias de personas desaparecidas se unieron a la marcha por la paz y la justicia encabezada por Grecia Quiroz, la movilización avanzó por la avenida Morelos, una de las principales vialidades de la ciudad, con dirección al Centro Histórico. Durante el recorrido se escucharon consignas de "¡Manzo vive!", mientras los asistentes caminaban hacia la Plaza Morelos, escenario del ataque armado que terminó con la vida del entonces presidente municipal.
Elementos federales mantuvieron presencia en distintos puntos. El dispositivo de vigilancia, integrado principalmente por efectivos de la Guardia Nacional, acompañó una concentración realizada en un municipio que durante los últimos meses ha registrado diversos hechos de violencia, incluidos ataques contra comerciantes y otros sectores de la población.
"La lucha sigue, Carlos Manzo vive" Así la marcha en Uruapan, Michoacán, a un año del asesinato del alcalde Carlos Manzo. La exigencia de justicia continua. Su esposa Grecia Quiroz encabeza la marcha. Vía @red113michoacan https://t.co/9LDJjqLCsD https://t.co/WqCFpFiyJh— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026
Inicia marcha pacífica por aniversario del asesinato de Manzo
En Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, encabezó la marcha para exigir justicia y paz por los desaparecidos y víctimas de la violencia en México, en el marco del aniversario del asesinato de Carlos Manzo.
El punto de reunión fue el monumento a Lázaro Cárdenas, donde desde las 10:00 horas comenzaron a congregarse los participantes.
En la movilización participaron familias, empresarios, aguacateros, transportistas, madres buscadoras, trabajadores del Ayuntamiento y el Movimiento del Sombrero, bajo un amplio dispositivo de seguridad federal.
¡Uruapan no olvida a Carlos Manzo! A un año del ataque que le arrebató la vida, miles salen a las calles para exigir justicia. Su esposa y actual alcaldesa, Grecia Quiroz (@GreciaMich20279), encabeza la marcha. https://t.co/9LDJjqMaib https://t.co/ZGlcY8AVj4— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026