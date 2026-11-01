Grecia Quiroz encabeza marcha por la paz y devela estatua de Carlos Manzo

Se cumple un año del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras realizaba una velada en su municipio; desde entonces, su esposa y ahora alcaldesa, Grecia Quiroz ha alzado la voz para exigir justicia por el homicidio.

Azteca Noticias lleva minuto a minuto los hechos de la marcha por la paz que se realizó para exigir justicia y paz, convocada por Grecia Quiroz, quien sostuvo que la movilización tendría carácter ciudadano y no partidista, aunque entre los asistentes también figuraron integrantes y representantes del Movimiento del Sombrero, organización política que ha mantenido presencia pública después del homicidio de su fundador.

La conmemoración también tuvo réplicas convocadas en otras ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Jalisco, y Tapachula, Chiapas, como parte de las actividades organizadas al cumplirse un año del crimen.