¡Hoy es el Grito! Así será esta noche la celebración del 15 de septiembre en Culiacán

Esta noche, Culiacán se prepara para celebrar el Grito de Independencia con un programa que comenzará desde las 18:00 horas en la explanada de Palacio de Gobierno. Si tienes previsto acudir, estos son los horarios y actividades que debes tener en cuenta. A las 23:00 horas, la gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezará desde el balcón principal la ceremonia del Grito de Independencia.

Las actividades arrancarán a las 18:00 horas con la presentación de Diego Castro y Alui Félix. Posteriormente, el programa contempla la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense del ISIC. La música continuará antes de la ceremonia principal.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en Culiacán?

La Ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 23:00 horas. Después se contempla un espectáculo de pirotecnia y rayos láser.

La celebración continuará con el 90's Pop Tour, que reunirá a Benny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy, Ari Borovoy, Érica Zaba y M´Balia Marichal. Carolina Ross se presentará como parte del programa de esta noche, en sustitución de Alex Fernández. El evento tiene previsto concluir alrededor de las 02:00 horas.

Para quienes acudan a la celebración a la explanada del Palacio de Gobierno, se informó que habrá transporte público grautito desde las 18:00 horas. El servicio contará con 144 camiones distribuidos en 48 rutas, además de unidades para el regreso una ver termine el programa.

También se instalarán cinco puntos de hidratación en la explanada. Así que, si esta noche vas a celebrar el 15 de septiembre en Culiacán, toma en cuenta los horarios del programa y el servicio de transporte para organizar tu llegada y regreso.

Si vas a acudir con tu familia y amigos a dar el grito esta noche en Culiacán, considera que las actividades se extenderán hasta aproximadamente las 02:00 horas, por lo que conviene tomar en cuenta los horarios del programa y el transporte disponible para planear tu regreso.