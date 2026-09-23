¿Qué hace el Chapulín Colorado en una pinta política? Grupo Chespirito ya respondió

El Chapulín Colorado apareció en una campaña que rápidamente llamó la atención en redes sociales, pero detrás de la imagen surgió una aclaración: Grupo Chespirito aseguró que sus personajes y elementos gráficos no pueden utilizarse para fines políticos sin autorización.

La empresa fundada por el comediante Roberto Gómez Bolaños y su hijo, Roberto Gómez Fernández, fijó públicamente su postura después de que comenzaran a circular imágenes relacionadas con una pinta realizada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

En las fotografías difundidas en redes sociales se observa a una mujer con un chaleco guinda mientras realiza sobre el asfalto un dibujo que remite al conocido corazón del Chapulín Colorado, acompañado por las iniciales “CH”.

La imagen generó cuestionamientos precisamente por el contexto político en el que apareció y llevó a Grupo Chespirito a marcar distancia de cualquier partido, candidatura o movimiento.

Grupo Chespirito rechaza uso político del Chapulín Colorado

A través de sus redes sociales oficiales, la compañía señaló que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos del Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones relacionadas con actividades políticas.

La aclaración coloca el foco no solamente en la pinta, sino también en el uso de elementos visuales que forman parte de la identidad del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Grupo Chespirito fue enfático al señalar que sus personajes no tienen relación con alguna fuerza política o candidatura.

“Ni el Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno”, estableció la empresa.

¿Qué relación tiene la pinta con la política en Cuauhtémoc?

Las imágenes aparecieron en un momento de actividad política en la alcaldía Cuauhtémoc, donde Morena busca recuperar el gobierno de la demarcación después de dos administraciones consecutivas encabezadas por la oposición.

De acuerdo con el contexto señalado en las publicaciones que circularon, las pintas formarían parte de una estrategia de promoción previa en la alcaldía.

La situación tomó mayor relevancia porque distintos liderazgos locales de Morena han expresado públicamente su respaldo a una eventual candidatura de Citlalli Hernández, exsecretaria de las Mujeres.

Sin embargo, hasta el momento señalado en la información disponible, la dirigencia de Morena no había emitido un pronunciamiento formal para atribuir la pinta al partido o explicar su origen.

Por ello, la postura de Grupo Chespirito se concentra en un punto específico: dejar claro que no existe autorización para vincular al Chapulín Colorado con propaganda política.