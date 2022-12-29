Grupo Beta del INM brinda asistencia a casi 172 mil personas en 2022

El Instituto Nacional de Migración (INM), informó mediante un comunicado de prensa que, del 1 de enero al 22 de diciembre de 2022, a través de Grupos Beta han brindado asistencia a 171 mil 563 nacionales y extranjeros durante su ingreso, tránsito y salida de territorio nacional.

De las 171 mil 563 asistencias, 124 mil 654 corresponden a ayuda humanitaria; mil 570 a rescates en zonas de riesgo; 88 a primeros auxilios por lesiones; tres a la localización por extravío; seis a asesorías legales, y 45 mil 242 a atenciones diversas.

¿Qué son los Grupos Beta del INM?

Los Grupos Beta del INM están dedicados a salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

El Instituto cuenta con 22 Grupos Beta ubicados de manera estratégica en nueve estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca y están especializados en dar orientación, rescate y primeros auxilios a las personas en contexto de movilidad.