EU capacita a Grupos Beta del INM para el rescate de migrantes

Elementos de Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), recibieron capacitación por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU) para el uso de aerobotes para la salvaguarda de las vidas de los migrantes que se arriesgan al intentar cruzar la frontera por esa vía.

Fueron 80 horas en las que el personal del INM tuvo la oportunidad de ser capacitado con teoría y práctica para familiarizarse con los aerobotes, desde la revisión mecánica y del equipo de seguridad, hasta técnicas de manejo en línea recta a altas velocidades, maniobras y control en curvas.

Otro de los módulos estuvo centrado en las técnicas empleadas para el lanzamiento de salvavidas, acercarse a la persona, subirla al aerobote y librar obstáculos con el objetivo de realizar el rescate de migrantes en el menor tiempo posible.

¿Quiénes asistieron a la capacitación de los Grupos Beta del INM?

Acudieron a Florida, EU, 12 elementos de Grupos Beta de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México, para recibir los conocimientos impartidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A través de la Embajada de EU en México, se coordinó el curso como parte del “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos”.

Elementos del Grupo Beta del @INAMI_mx atienden y auxilian a migrantes de la #Caravana que sufren malestares y accidentes durante su trayecto por #México, de manera coordinada con la CNDH. pic.twitter.com/lkH7KJCVhS — INM (@INAMI_mx) November 12, 2018

¿Qué son los Grupos Beta del INM?

Los Grupos Beta del INM son lo encargados de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, reforzando día a día el lema que los distingue: vocación, humanismo y lealtad.

Actualmente existenen México 22 Grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Grupos Beta rescatan a migrantes varados en el Río Bravo

El pasado 13 de febrero, Grupos Beta localizaron en Coahuila a 11 migrantes de la helada y fuerte corriente del Río Bravo donde quedaron varados en su intento por cruzar de manera irregular a EU.

El personal del instituto activó el operativo de rescate y en aerobote se acercaron al punto crítico para salvar la vida de los migrantes quienes fueron llevados a tierra, se les brindó primeros auxilios y sábanas térmicas para recuperar su temperatura y evitar una hipotermia de consecuencias graves.