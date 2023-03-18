Desaloja INM migrantes que se encontraban en Plaza Giordano Bruno

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación informó que desalojó este jueves a 503 personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica que permanecían -desde hace dos semanas- en casas de campaña en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Son 169 mujeres, 275 hombres adultos y 59 menores de edad provenientes, en su mayoría, de Haití y Venezuela, quienes recibieron de la autoridad migratoria una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permite acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo.

Se les proporcionó una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permite acceder a servicios de salud

Para ello, integrantes de Grupos Beta y Oficiales de Protección a la infancia (OPI) del INM, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, brindaron traslado a las personas extranjeras para guardar sus pertenencias y abordar los autobuses que los conducirán al Estado de México, Hidalgo y Morelos.