Guadalupe Taddei renuncia al INE tras polémica por contratos millonarios

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre, luego de la polémica que enfrenta por presuntas irregularidades en contratos con proveedores.

La decisión se dio a conocer luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informara que abrió una investigación de oficio por posibles anomalías en contratos del INE, así como triangulación de recursos.

¿Por qué renuncia Guadalupe Taddei al INE?

La salida de Guadalupe Taddei ocurre después de varios días de cuestionamientos por contratos relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales, sumado a conflictos de intereses.

Todo comenzó cuando medios de comunicación dieron a conocer que, durante la administración de Taddei al frente del INE, habrían sido favorecidos contratos con personas cercanas a la consejera presidenta, entre ellas Jonathan Navarrete Torres, contratado como chofer y señalado también como cocinero.

Navarrete aparece, desde junio de 2023, como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de papelería y artículos electorales del INE.

Esto desencadenó investigaciones y auditorías para determinar si existió un conflicto de interés o alguna irregularidad.

