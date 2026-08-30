¿Y la empatía? DIF de Salamanca, Guanajuato, da galletas con fotos de desaparecidos a madres buscadoras

Con el fin de conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el alcalde de Salamanca, Guanajuato, y el DIF municipal organizaron un acto con madres desaparecidas y entregaron galletas con fotografías comestibles de hombres y mujeres desaparecidos.

Polémica en Salamanca por galletas con fotos de personas desaparecidas

El acto consistió también en la inauguración del Árbol de la Memoria en el Jardín Xidoo, el cual representa un “símbolo de memoria y acompañamiento para las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido”, de acuerdo con un comunicado del DIF municipal.

Actividades del DIF de Salamanca por el Día de las Víctimas de Desaparición

Además de la reinauguración, hubo un pase de lista en recuerdo de las personas desaparecidas, así como una muestra gastronómica a cargo de la Universidad de La Salle Bajío, “de las actividades de sensibilización y acompañamiento realizadas durante esta jornada”.

El rol de la Universidad La Salle Bajío en la conmemoración

La Universidad La Salle explicó en sus redes sociales que, como parte de la reinauguración, sus alumnos “prepararon un menú inspirado en el libro Recetario para la memoria, convirtiendo la gastronomía en un espacio para recordar, honrar y acompañar”.

En las redes sociales del DIF y de Eugenia Martínez Carrillo, presidenta del DIF de Salamanca, compartieron imágenes de galletas con fotografías comestibles de personas desaparecidas.

“Seguiremos poniendo el corazón en cada paso, porque todavía hay mucho por hacer y porque queremos un Salamanca donde nadie tenga que sentirse solo frente al dolor. En nosotros tienen una mano que acompaña, un corazón que escucha y una familia que seguirá caminando a su lado, su familia DIF”, afirmó Eugenia Martínez, titular del DIF de Salamanca.

Por su parte, el presidente municipal, César Prieto, declaró: “como gobierno, tenemos la voluntad y la obligación de trabajar de manera sensible, entender los contextos que habitamos, acompañar sin juzgar y brindar herramientas a la gente que padece. Nuestra mayor prioridad es construir un municipio seguro, y seguiremos sumando esfuerzos para conseguirlo”.

