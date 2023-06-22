“Lamentablemente se han perdido” Confirman que murieron los tripulantes del Titán, submarino perdido en una expedición al Titanic

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el campo de restos hallados cerca del Titanic sí pertenecen al submarino Titán, que se sumergió en el Atlántico en una expedición y una hora con 45 minutos después perdió comunicación con el exterior.

Los expertos detallaron que encontraron cinco piezas de escombros: la punta de la nariz de la nave, la cual estaba fuera del casco de presión; la parte delantera de la presión de aceite, lo que fue el primer indicador de que se trató de un evento catastrófico, también encontraron la otra parte de la compuerta de presión.

John Mauger, contralmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que los restos encontrados a 500 metros de la proa del Titanic “eran consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión” del Titán.

Una vez confirmado que se trataba de los restos del sumergible perdido, las autoridades dieron aviso a las familias de los cinco tripulantes.

OceanGate confirma la muerte de los cinco tripulantes del Titán

En tanto, la compañía OceanGate confirmó que los cinco tripulantes murieron, “lamentablemente se han perdido”, compartió en un comunicado a CNN.

“Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet, lamentablemente se han perdido”.

La compañía describió a los tripulantes del Titán como “verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían”.

¿Qué pasó con el submarino Titán en su expedición al Titanic?

Mauger dijo que los escombros encontrados son consistentes con una implosión catastrófica del sumergible. Asimismo indicó que los cuerpos no se encontraron y no hay fecha para cuándo recuperarlos, aunque continuarán con la búsqueda "a pesar del entorno desafiante".

"Los escombros son consistentes con una implosión catastrófica de la embarcación, por lo que continuaremos trabajando y buscando el área allí abajo, pero no tengo una respuesta para las perspectivas en este momento".