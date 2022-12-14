Guardia de seguridad muere tras caer en un estadio de Qatar 2022

Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en el estadio Lusail, donde se realizan los partidos del Mundial de Qatar 2022, murió tras caer del octavo piso mientras se encontraba laborando.

El guardia de seguridad que murió fue identificado como John Njue Kibue, de 24 años de edad y originario de Kenia.

De acuerdo con la familia de Kibue, fue trasladado al Hospital General Hamad en Doha, donde ingresó a cuidados intensivos y más tarde murió debido a la gravedad de sus heridas.

El certificado médico, obtenido por la agencia de noticias CNN, indicó que el guardia de seguridad tenía "lesiones graves en la cabeza, fracturas faciales y fracturas pélvicas”.

|Reuters

Comité Organizador de Qatar 2022 investiga causas del incidente

El Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 informó sobre la caída de un guardia de seguridad en uno de los estadios, por lo que fue trasladado al hospital de Doha donde más tarde murió, por lo que comenzaron a investigar las causas del incidente.

“Qatar está investigando las circunstancias que llevaron a la caída con carácter de urgencia”, informó el comité mediante un comunicado.

El guardia de seguridad es el segundo migrante que muere desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022. El primero ocurrió en “circunstancias poco claras” en un centro turístico durante la fase de grupos, según informó CNN.

En tanto, la embajada de Kenya en Qatar, informó a CNN que estaban al tanto del asunto, luego de que la familia del guardia de seguridad declarara que los organizadores del Mundial no les explicaron las causas del accidente ni cómo ocurrió.

Por lo que la embajada de Kenia, prestó “asistencia consular necesaria mientras esperaba la comunicación oficial del Comité Supremo de Qatar y las autoridades competentes”.

