Diputada trans pide declarar a Lionel Messi persona non grata

La diputada trans de Morena, María Clemente García, propuso que al jugador de futbol, Lionel Messi, para que se le declare como persona non grata por su actuación en Qatar 2022 en contra de México.

En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta parlamentaria, la diputada trans exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que declare a Lionel Messi persona non grata, luego de presuntamente pateó la bandera de México tras el encuentro con la Selección de futbol en el mundial de Qatar 2022.

Una diputada presenta una proposición con punto de acuerdo para declarar persona 'non grata' a Lionel Messi.



¿De qué partido es la diputada?



Exacto, de morena.



Así sus prioridades. Pobre país. pic.twitter.com/7NrRUng8tm — Jorge Triana (@JTrianaT) December 6, 2022

“En video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi”, indicó la diputada trans.

¿Por qué quieren declarar a Messi persona non grata?

Entre los argumentos de María Clemente se encuentra que el jugador argentino mostró desprecio evidente y una falta de respeto al lábaro patrio.

“Lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del “juego limpio” (fair play), sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA”, sostuvo la diputada trans de Morena.

Llamar a alguien persona non grata es un recurso del derecho internacional por el que los Estados pueden expulsar algún diplomático de otro país si no cumplen con su ley o interfieren en su política.

Aunque también este término se aplica para quienes no son diplomáticos, como en el caso de Messi, y no tiene ninguna consecuencia jurídica, solo que no es del agrado del país que lo declarara así.