¿Por qué hay jugadores enmascarados en este Mundial? Te lo contamos

Son muchos los jugadores que han destacado en esta Copa del Mundo de Qatar, aunque hay tres, que quizás originaron preguntas entre los fanáticos de este deporte y los llamaremos: los jugadores enmascarados.

Quizás para muchos seguidores del fútbol, Son heung-min de Corea del Sur, Joško Gvardio de Croacia y Ellyes Skhiri de Túnez sean superhéroes, aunque también, los peores villanos, desde luego, por su participación en la justa mundialista y también porque son los jugadores enmascarados.

Ellos no tienen que esconder su verdadera identidad, lo que si están obligados a hacer es protegerse, porque no solo reciben golpes en piernas, rodillas o tobillos, estos jugadores enmascarados se cubren el rostro porque sufrieron y se recuperan de una lesión facial.

Máscara contra lesiones faciales

En un partido de fútbol, incluso durante el entrenamiento, cada vez es más frecuente que al momento de saltar, de cabecear el balón o por el choque entre jugadores, alguno reciba un golpe en la cara, que termine en fractura.

Gracias a los avances médicos, jugadores que sufrieron algún tipo de lesión facial, que van desde un golpe hasta una fractura, ya no son obligados a dejar de jugar para recuperarse.

Ahora una máscara los protege y además, les brinda comodidad durante los 90 minutos o más, por eso del tiempo extra.

La máscara es única, está hecha a su medida y acuerdo con la zona que protegerá, aquí te presentamos a los hay tres jugadores enmascarados de esta Copa del Mundo de Qatar.

Son heung-min de Corea del Sur

Es el capitán de la selección de Corea de Sur y delantero en el Tottenham de la Premier League de Inglaterratiene, tiene 30 años.

El 1 de noviembre sufrió una fractura en la cuenca del ojo durante el partido donde el Tottenham venció a Marsella en la Champions League.

Joško Gvardiol de Croacia

Con apenas 20 años de edad, es el jefe de la defensa de la selección de Croacia y también lo es del Leipzig en la Bundesliga.

El 9 de noviembre durante el partido del Leipzig con Friburgo chocó muy fuerte contra su compañero Willy Orban, golpe que le fracturó la nariz, aunque no necesitó entrar al quirófano.

Ellyes Skhiri de Túnez

El centrocampista de 27 años, es francés, nacionalizado tunecino, juega en la misma posición en el Colonia de la Bundesliga. En octubre, durante un partido se fracturó el pómulo.