Biden visitará Israel el próximo 18 de octubre: Blinken

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden visitará Israel el próximo miércoles 18 de octubre 2023, con la finalidad de conversar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Desde la ciudad de Tel Aviv, el secretario secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que "el miércoles , el presidente Biden visitará Israel. Viene aquí en un momento crítico para Israel, para la región y para el mundo. Y viene aquí para hacer lo siguiente. Primero, el presidente reafirmará a Estados Unidos. -solidaridad con Israel y nuestro férreo compromiso con su seguridad-”.

Today, at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm’s way. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 17, 2023

En el marco de la guerra en Israel en contra de los terroristas de Hamás, la visita de Biden también tiene como objetivo el dejar muy en claro que Israel tiene derecho a defenderse, según lo anunció el secretario Blinken. “Biden reafirmará su solidaridad con Israel mientras se prepara para una ofensiva terrestre contra los militantes de Hamas en Gaza”, dijo Blinken después de que él mismo sostuvo largas conversaciones con Netanyahu.

Blinken agregó que “El presidente escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo mientras continuamos trabajando con el Congreso para satisfacer esas necesidades. En segundo lugar, el presidente Biden subrayará nuestro mensaje muy claro a cualquier actor. , estatal o no estatal, tratando de aprovechar esta crisis para atacar a Israel. No lo hagas. Con ese fin, ha desplegado dos grupos de portaaviones y otros activos militares en la región”.

Terroristas de Hamás han masacrado a más de mil 400 personas

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, los terroristas masacraron a más de mil 400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, ante esto el presidente Biden ha señalado que “Israel tiene el derecho y, de hecho, el deber de defender su personas de Hamás y otros terroristas y para prevenir futuros ataques”.

Biden continuará coordinando estrechamente con sus socios israelíes para “garantizar la liberación de los rehenes tomados por Hamas, incluidos hombres, mujeres, niños pequeños, sobrevivientes del Holocausto y ciudadanos estadounidenses, como un esfuerzo humanitario indispensable”, agregó Blinken desde Israel.