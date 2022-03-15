En Rusia, mujer interrumpe noticiero y dice: “no a la guerra”

¡Mujer interrumpe noticiero! Ocurrió en Rusia, la periodista rusa de ascendencia ucraniana, apareció durante la transmisión en vivo del Canal Uno de la televisión estatal rusa, levantando un cartel detrás del presentador del estudio y gritando consignas de denuncia contra la guerra en Ucrania.

El cartel que presentó en el noticiero, en inglés y ruso, decía: "Detengan la guerra, no a la guerra. No creas la propaganda. Aquí te mienten. Rusos contra la guerra".

El extraordinario acto de disidencia tuvo lugar en el día 19 de la guerra que comenzó cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero en lo que denomina una operación militar especial.

"Detengan la guerra, no a la guerra", se oyó gritar a la mujer, mientras la presentadora del noticiero seguía. Se pudo ver y escuchar a la mujer durante varios segundos antes de que el noticiero cambió a un reportaje para sacarla de la pantalla.

Aquí el cartel contra la guerra, que la mujer rusa presentó durante el noticiero: