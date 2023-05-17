Guillermo Lasso disuelve el Congreso de Ecuador y convoca a elecciones anticipadas

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional del Ecuador y convocó a elecciones anticipadas. La medida surge tras el anuncio de un juicio político en su contra por un presunto peculado.

"He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones", expresó el mandatario en redes sociales.

He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones.



Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y

conmoción interna que soporta… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023

Este 17 de mayo de 2023, el presidente de la República Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional acogiéndose al artículo 148 de la Constitución y argumentando la causal de grave crisis política y conmoción interna.

Guillermo Lasso decretó la "muerte cruzada" en el país

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la "muerte cruzada" en el país suramericano y disolvió a la Asamblea Nacional.

Con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de elecciones tanto legislativas como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada. Mientras, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses.

El decreto entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

juicio político por presunto peculado

El presidente del Gobierno Guillermo Lasso tomó la decisión horas después de haber comparecido ante el pleno de la Asamblea Nacional este martes, en el que enfrentó un juicio político por presunto peculado y por el que los legisladores de oposición buscaban su censura y destitución.

En una cadena nacional de radio y televisión, emitida a las 07:00 de la mañana, hora local, el mandatario dijo que ese juicio político "no se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción", sino que sus acusadores buscan "tomarse la presidencia de la República".

"Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar", manifestó en su alocución.