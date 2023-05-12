Gobierno de Ecuador busca frenar juicio político contra Guillermo Lasso

El gobierno de Ecuador anunció que tomará medidas para intentar frenar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortíz, dio luces del siguiente paso. Consiste en insistir a la Corte Constitucional sobre la inadmisibilidad del dictamen que dio paso al enjuiciamiento.

El funcionario señaló que buscan que la Corte Constitucional realice un seguimiento y verificación del procedimiento. La base de la solicitud radica en que la Asamblea Nacional, aprobó una resolución que no contaba con un informe de la Comisión de Fiscalización. Por ende, iría en contra del mismo dictamen pese a haber obtenido 88 votos a favor.

“Sería absurdo que los jueces de la Corte hagan un seguimiento después de finalizar el juicio.” Juan Pablo Ortíz / Secretario jurídico de la presidencia

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, irá a juicio político por presuntos delitos de peculado. Esta decisión, ya cuenta con la aprobación de la Corte Constitucional.

¿En qué va el proceso del juicio político contra Guillermo Lasso?

De acuerdo con la Corte Constitucional de Ecuador, en el sistema donde reposa la ficha técnica de la causa 1-23-DJ bajo el concepto de "enjuiciamiento contra Lasso", no consta de ningún documento ingresado por el Gobierno, sino hasta las 17:22 de este jueves 11 de mayo.

Está previsto que la solicitud de seguimiento y verificación sea enviada entre el 11 y 12 de mayo. Esta petición ya había sido elevada a la Corte en abril del presente año, así que lo que se busca es, insistir en su realización.

Por lo pronto, se espera que el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convoque al Pleno.

A partir del martes 9 de mayo, día en que se confirmó el juicio político contra Guillermo Lasso, Saquicela tiene tres días para remitir el expediente requerido por la proponente a todos los legisladores.

La suerte del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, quedará echada en pocos días, cuando se lleve a cabo la sesión de la Asamblea Nacional en la que se decidirá si es censurado y destituido tras un juicio político. @Nestor_Aguilera de la Voz de América nos cuenta. pic.twitter.com/kLrT6ajvwp — Voz de América (@VozdeAmerica) May 10, 2023

Transcurridas las cuarenta y ocho horas de difusión del informe, el presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo de cinco días, deberá incorporar el juicio político en el orden del día para el conocimiento del Pleno con el fin de proceder a la censura y destitución.

Para que Guillermo Lasso sea destituido, se necesitan 92 votos de 137, si se llega a la etapa final.

La oposición en la Asamblea asegura contar con los votos para destituir a Lasso, mientras que desde el oficialismo, afirman que no.

¿De qué acusan a Guillermo Lasso?

Guillermo Lasso es acusado de, supuestamente, cometer el delito de peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), mediante unos contratos celebrados entre 2018 y 2020. Estos movimientos los habría realizado antes de asumir el cargo de presidente en 2021.

Miembros de la oposición, que lideraron su enjuiciamiento, declararon que tienen todas las pruebas para que el juicio político prospere. "El presidente siempre tuvo conocimiento pero no quiso hacer nada para detener la corrupción", dijo la legisladora opositora Viviana Veloz.

Una de las pruebas que reposan en el expediente, sería el aviso que le habría dado el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñan, a Lasso, sobre irregularidades en un contrato para transportar petróleo con la compañía Amazonas Tanker Pool Company.