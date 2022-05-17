Guitarra Gibson usada por Oasis, se vende en 316 mil dólares en París

Una guitarra Gibson eléctrica del año de 1960 y que fue utilizada por la estrella de Oasis, Noel Gallagher, antes de que su hermano y excompañero de banda, Liam Gallagher la destrozara durante una pelea la noche en que la banda se separó, se vendió el martes (17 de mayo de 2022) en una subasta en París por 315 mil 900 dólares, más de 6 millones de pesos.

Liam Gallagher destrozó la emblemática guitarra roja en un festival de la capital francesa en el año 2009, poco antes de que la banda saliera al escenario, en un ataque de furia que se convertiría en un momento de culto en la historia de la música.

Noel Gallagher teases new signature Gibson ES-355 https://t.co/Lj62G4UVLN pic.twitter.com/92Je6IPeTC — Guitar World (@GuitarWorld) May 17, 2022

Subastan Gibson de la discordia de Oasis

La banda de rock Oasis, se preparaba para un concierto como cabeza de un cartel de Rock en Seine, pero minutos antes de salir a tocar, Noel Gallagher chocó con su hermano Liam, y guitarra Gibson se dañó en el incidente.

Tiempo después, la guitarra Gibson fue reparada minuciosamente por un lutier francés.

Noel Gallagher, estrella de Oasis señaló en una nota presentada con la guitarra: "Esta Gibson 355 de 1960, con el número de serie A34884, fue la guitarra que Liam Gallagher destrozó en París en 2009 la noche en que Oasis se separó".

"También fue mi guitarra favorita número 1 que utilicé tanto para componer como para grabar, usándola en muchas grabaciones de Oasis así como para usarla en vivo!", agregó Gallagher.

Only order I do try to keep is chronological for a run if albums by an artist. I also put a solo career with a previous band where possible. Eg:

Oasis

Liam

Noel’s HFB’s

Parlour Flames

Ride

Hurricane #1

Heavy Stereo — Britpop Memories (@Britpopmemories) May 17, 2022

Guitarra Gibson ES-355 roja, fue reparada y vendida en París

La banda de rock "Oasis", formada en Manchester en el año de 1991, tuvo su apogeo en la cima de la fama del "britpop" en los años 90, con éxitos como "Don't Look Back In Anger" y "Wonderwall".

Sin embargo, las famosas rencillas entre los hermanos condujeron a su ruptura en el año 2009, después de que los ánimos se caldearan en el festival Rock en Seine de París, lo que llevó a Noel a abandonar el grupo.