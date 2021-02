10 canciones ideales para declarar tu amor este Día de San Valentín

Este 14 de febrero celebramos el Día de San Valentín y si tu intención es declararle tus sentimientos a alguien especial, pero no sabes cómo, aquí te tenemos sugerencias para que tengas éxito.

Si tu cita será por videollamada, o bien presencial pero respetando siempre las medidas para evitar contagios de Covid-19, la música puede ser tu gran aliada para abrir tu corazón. A continuación te presentamos algunas canciones que te puede ayudar a decir ‘te amo':

SODA STEREO - ‘TRÁTAME SUAVEMENTE’

Incluida en el el primer álbum de la tripleta argenitna, se ha convertido en uno de los grandes himnos del amor desde su lanzamiento, en 1984. “No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que me trates suavemente”, dice el coro de esta poderosa canción escrita por Gustavo Cerati.

THE CURE - ‘LOVESONG’





Uno de los sencillos desprendidos del icónico álbum ‘Desintegration’ de The Cure, esta canción tiene un significado especial porque Robert Smith, líder y vocalista de la banda, la dedicó a su esposa Mary Pole. “Sin importar que este solo, tú me haces sentir en casa de nuevo”, es parte de la obra de la banda británica.

COLDPLAY - ‘YELLOW’

‘Yellow’ es sin duda el primer gran éxito de Coldplay. Incluida en su álbum debut, ‘Parachutes’, esta canción se ha convertido en una auténtica dedicatoria de amor. “Mira las estrellas, mira como brillan por ti y por todo lo que haces”, es la primera estrofa del tema compuesto por Chirs Martin.

THE BEATLES - ‘IT’S ONLY LOVE’

Sencillo del álbum ‘Help!’ del cuarteto de Liverpool, esta canción es considerada como una de las más románticas de John, Paul, George y Ringo. “Cuando miras hacia mí, siento que mariposas vuelan a mi alrededor”, dice la canción escrita por John Lennon.



PAUL MCCARTNEY - ‘MAYBE I`M AMAZED’

Escrita como una declaración de amor para Linda McCartney, fallecida esposa del bajista, esta canción fue incluida en el primer álbum solista del ex Beatle. “Quizás me sorprenda la forma en que te amo todo el tiempo”, es la primera estrofa de la canción de McCartney.

U2 - ‘SONG FOR SOMEONE’

Canción lanzada en el álbum ‘Song of Innocence’ del 2014, fue escrita mucho tiempo atrás, de acuerdo con su creador, Bono. El irlandés la llamó como “la canción perfecta para la chica perfecta”, en refrencia a su esposa Ally. “No sé cómo sanaron estas heridas, pero en ti encontré la forma”, es un fragmento del tema.



OASIS - ‘WONDERWALL’

Esta canción es quizás el clásico más recordado de Oasis, y también es recordado como una declaratoria desde el corazón. “Porque quizás tu seas quien me salve, y después de todo, eres mi maravilla”, dice la letra escrita por los hermanos Gallagher.

GORILLAZ - ‘ON MELANCHOLLY HILL’

Esta canción escrita por Damon Albarn, incluida en el álbum ‘Plastic Beach’, se ha convertido en una de las favoritas de la última década. “Porque tú eres mi medicina cuando estás cerca de mí", dice una estrofa de la canción.

QUEEN - ‘LOVE OF MY LIFE’

Compuesta originalmente para Mary Austin, ex esposa de Freddie Mercury, esta canción está considerada como uno de los grandes himnos del amor de la década de los setenta. “Amor de mi vida, por favor no te vayas, vuelve, vuelve siempre”, fueron las palabras escritas por el legendario compositor.

THE KILLERS - ‘OUT OF MY MIND’

Este tema fue incluido en el álbum ‘Wonderful Wonderful’, y es considerado como uno de los temas más románticos de la banda oriunda de Las Vegas. “Porque no te puedo sacar de mi mente, para sacarte de mi cama y sacarte de mi corazón, porque no puedo sacarte de mi cabeza, oh, estoy cayendo”, dice la composición de Brandon Flowres.