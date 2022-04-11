Subastarán guitarra que Kurt Cobain utilizó en Smells Like Teen Spirit

La guitarra Fender de color azul que el líder de Nirvana, Kurt Cobain utilizó en el video de "Smells Like Teen Spirit" será subastada el próximo mes.

La icónica guitarra azul que Kurt Cobain utilizó con Nirvana en la década de 1990, podría alcanzar un precio de hasta 800 mil dólares, según el informe de Julien's Auctions.

Kurt Cobain's blue guitar in 'Smells Like Teen Spirit' video to be sold at auction https://t.co/az3S0g58gX — Canoe (@Canoe) April 11, 2022

Martin Nolan, director ejecutivo de la casa de subastas Julien's Auctions, señaló que la guitarra Fender azul de 1969 es posiblemente una de las guitarras más famosas del rock. Actualmente, el video de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, acumula más de 1, 400 millones de visitas en YouTube.

Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auctions:

La guitarra viene con su estuche original y, también, con la correa de la guitarra, así que eso es... realmente importante para los coleccionistas cuando vienen a la subasta para saber la originalidad.

El director ejecutivo de Julien's Auctions agregó que "Se trata de una de las guitarras más emblemáticas que han salido a subasta, la Fender Mustang azul, una de las guitarras favoritas de Kurt Cobain de todos los tiempos". Cabe señalar que esta guitarra ha permanecido con la familia desde la muerte de Cobain en el año de 1994.

La guitarra Fender Mustang azul será el lote estrella de la subasta llamada "Music Icons" de la casa de subastas Julien's Auctions, que tendrá lugar la ciudad de Nueva York y en línea entre los días 20 y 22 de mayo.

Guitarra que Utilizó Kurt Cobain en video de "Smells Like Teen Spirit" podría venderse en 16 millones de pesos

De manera conservadora, la casa de subastas ha estimado un rango de precio para la guitarra de 600 mil a 800 mil dólares, pero aun así hicieron hincapié en que "es una estimación de subasta muy conservadora".

La subasta incluye otros artículos, como una obra de arte original de Kurt Cobain, líder de Nirvana, sobre Michael Jackson, que se espera que alcance hasta 40 mil dólares y uno de sus coches, un Dodge Dart del año de 1965, que se espera que alcance entre 400 mil y600 mil dólares.

Julien's Auction ha señalado que una parte de la recaudación se destinará a una organización benéfica de salud mental.