Gustavo Petro se prepara para investidura y nombra gabinete

Gustavo Petro se prepara para su investidura y asumir el cargo como presidente de Colombia este 7 de agosto, en un acto que contará con la asistencia de más de 100 mil personas y decenas de jefes de Estado, así como su gabinete.

Por lo que, previo a su nombramiento oficial como presidente de Colombia, Gustavo Petro comenzó a nombrar a los ministros que conformarán su gabinete lo ayudarán a gobernar el país durante los próximos cuatro años.

Gustavo Petro, un antiguo militante de la guerrilla del M-19 y exsenador, se convertirá el domingo en el primer izquierdista en asumir la presidencia de Colombia, históricamente gobernada por líderes de centro y derecha

Gabinete de Gustavo Petro, presidente de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Un día antes del acto de investidura de Gustavo Petro, el nuevo presidente nombró a Irene Vélez como la nueva ministra de Minas y Energía

“Designo a Irene Vélez como Ministra de Minas y Energía. Es una mujer con amplia experiencia en el sector ambiental y que tendrá la ardua tarea de liderar la transición hacia una economía no extractivista", dijo Petro en su cuenta de Twitter.

Ministro de Interior

Junto con la designación de Vélez, el mandatario electo también nombró a Alfonso Prada como nuevo ministro del Ministro del Interior para asistir en las relaciones del próximo gobierno con el poder legislativo.

Prada estuvo a cargo de la campaña electoral en 2014 del expresidente Juan Manuel Santos y fue secretario general de la presidencia durante su administración, apoyando en temas legislativos asociados con las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC.

Alfonso Prada será el Ministro del Interior. Ha sido Concejal y Representante a la Cámara. Será responsable de las relaciones con el legislativo y de trazar políticas en materia de derechos humanos, participación ciudadana y ordenamiento territorial. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 6, 2022

Ministerio de Defensa

El abogado Iván Velásquez será el nuevo ministro de Defensa de Colombia. Él tiene una larga trayectoria en el sistema judicial en el país y como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Ministerio de Trabajo

Para el cargo en el nuevo gabinete, Gustavo Petro designó a Gloria Inés Ramírez, a quien describió como "una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores".

En el Ministerio del Trabajo estará Gloria Inés Ramírez, una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 6, 2022

Ministerio de Educación

Gustavo Petro dijo que después de su investidura, uno de los retos de su gobierno es crear centros de excelencia universitarios, por lo cual dejó a cargo del Ministerio de Educación a Alejandro Gavira.

Ministerio de Salud

Carolina Corcho quedará al frente de esta dependencia colombiana en el gabinete de Gustavo Petro. Corcho es una médica e investigadora de Salud Pública y temas sociales. También es vicepresidente de la Federación Médica Colombiana.

Ministerio de Medio Ambiente

Susana Muhamad es activista ambiental y actual concejala de Bogotá. Fue secretaria de Ambiente durante la Alcaldía de Petro (2012-2015).

Ministerio de Agricultura

Al frente del Ministerio de Agricultura quedará Cecilia López, quien tiene una amplia experiencia en el sector público, ya que fungió como ministra de Agricultura durante el gabinete de Ernesto Samper (1994-1998).

Ministerio de Cultura

Patricia Ariza será la nueva ministra de Cultura de Colombia, y Petro se refirió a su designación como “un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia”.

Ministerio de Hacienda

Gustavo Petro nombró a Jose Antonio Ocampo como el nuevo ministro de Hacienda de Colombia y tiene como objetivo "construir una economía productiva y una economía para la vida”, dijo Petro al anunciar su elección en la cartera económica del país.

Ministerio del Deporte

María Isabel Urrutia, la primera medallista olímpica de Colombia y excongresista fungirá como la ministra de Deporte tras la investidura de Gustavo Petro.