De Erling Haaland a Yamal: La fiebre del Mundial desata una ola de nombres de cracks en Perú

La pasión por el fútbol trasciende las canchas y se instala directamente en las actas de nacimiento. Por la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026, el Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec) de Perú reveló un curioso fenómeno: cientos de padres de familia decidieron bautizar a sus recién nacidos en honor a las grandes figuras del balompié internacional, con el delantero noruego Erling Haaland a la cabeza de las tendencias.

La "Haalandmanía" conquista el registro civil peruano

A pesar de que la selección de Perú no logró clasificar para la cita mundialista, la afición local siguió de cerca el torneo, donde Erling Haaland brilló con la selección de Noruega hasta alcanzar los cuartos de final. Su desempeño caló tan hondo que, según el último reporte oficial del Reniec, un total de 560 personas en el país andino llevan el apellido del atacante del Manchester City en su nombre.

Así va hasta ahora la lista de los pequeños que llevarán el nombre inspirado en Erling Haaland:

468 personas fueron registradas con Haaland como parte de sus nombres.

fueron registradas con como parte de sus nombres. 91 personas fueron bautizadas con el nombre compuesto exacto de Erling Haaland .

fueron bautizadas con el nombre compuesto exacto de . 4 personas llevan el nombre completo de Erling Braut Haaland, incluyendo el apellido materno que el jugador lució en su camiseta durante el torneo.

Griezmann y Yamal van a la delantera

Aunque el impacto del delantero noruego es llamativo, no es el único que ha inspirado a las familias peruanas. El reporte del Reniec detalla que existen otros futbolistas que superan la popularidad de Haaland en las actas de nacimiento:

Antoine Griezmann: Lidera la lista de los nombres internacionales con 1,502 personas registradas en su honor.

Lidera la lista de los nombres internacionales con registradas en su honor. Lamine Yamal: El joven talento español pisa fuerte en el segundo lugar con 1,241 registros bajo el nombre de Yamal .

El joven talento español pisa fuerte en el segundo lugar con bajo el nombre de . Mohamed Salah: Inspira a 319 ciudadanos peruanos.

Inspira a peruanos. Kylian Mbappé y Pedri: Cuentan con 238 y 175 registros, respectivamente.

Ni el "Bicho" se salva

La lista compartida por el organismo registral peruano abarca una amplia variedad de estrellas del fútbol contemporáneo. Entre los nombres de figuras que también destacan en los registros de Perú se encuentran:

Manuel Neuer (139 personas)

(139 personas) Jude Bellingham (125 personas)

(125 personas) Robert Lewandowski (106 personas)

(106 personas) Marcus Rashford (33 personas)

(33 personas) Harry Kane (30 personas)

(30 personas) Rodrigo De Paul (27 personas)

(27 personas) Luka Modric (20 personas)

(20 personas) Vinícius Junior (14 personas)

(14 personas) Romelu Lukaku (11 personas)

(11 personas) Kai Havertz (9 personas)

(9 personas) Emiliano "Dibu" Martínez (8 personas)

(8 personas) Ousmane Dembélé (5 personas)

(5 personas) Thibaut Courtois (2 personas)

(2 personas) Michael Olise (1 persona)

El registro civil también reportó a una persona bautizada bajo el apelativo de "Bicho", el famoso sobrenombre con el que se conoce a Cristiano Ronaldo.