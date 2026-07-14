¡La fiebre mundialista no termina! A esta hora abre el Fan Fest del Zócalo CDMX para el Francia vs. España; accesos clave

¡No te quedes fuera la fiesta mundialista! Si planeas asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del partido Francia vs. España y otras actividades, es importante conocer los horarios clave y puntos de acceso; esto es todo lo que necesitas saber para entrar al evento.

¿A qué hora empieza el Fan Fest en el Zócalo CDMX para el Francia vs. España?

Este martes 14 de julio 2026, el Fan Fest del Zócalo CDMX comenzara sus actividades alrededor de las 11:00 de la mañana, con la apertura de los accesos peatonales al evento deportivo.

La transmisión del Francia vs. España comenzará un poco antes de las 13 horas de este martes. Se estima que el evento podría cerrar sus puertas poco después de las 15:30 horas.

Si quieres asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX, se recomienda a las y los aficionados llegar con anticipación, ya que el cupo suele ser limitado.

Accesos para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX HOY

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:



Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

#SeguridadMundial | El #Zócalo está listo para recibir a miles de aficionados.

Conoce el dispositivo de seguridad con el que cuidaremos de ti durante el #FIFAFanFestival por el #Mundial2026. ⚽️🚔



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App Mi Policía



🟢 WhatsApp: 👮🏻👮🏻‍♀️🚓… pic.twitter.com/UkgL1FMxaE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 7, 2026

¿Hasta cuándo estará abierto el Fan Fest en el Zócalo CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el Fan Fest en el Zócalo CDMX estará disponible hasta el próximo domingo 19 de julio 2026, con la transmisión de la Gran Final del Mundial 2026.

Recuerda que la entrada al evento es completamente GRATIS y se mantiene abierto, únicamente los días en los que hay partidos programados en el calendario de la FIFA.

Calendario y horarios de partidos en el Zócalo CDMX