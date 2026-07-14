El significado del mapache disecado que Erling Haaland mostró al aterrizar en Noruega

Erling Haaland volvió a Noruega tras la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial 2026, pero no fue únicamente el resultado deportivo lo que llamó la atención. El delantero sorprendió al bajar del avión con un peculiar objeto entre las manos: un mapache disecado y rápidamente las redes dieron la vuelta al mundo.

Aunque muchos usuarios pensaron que se trataba de una broma o incluso de un montaje, la historia detrás del llamativo recuerdo tiene una explicación. El animal forma parte de una pieza de taxidermia que el futbolista adquirió durante su estancia en Dallas, ciudad en la que Noruega disputó uno de sus encuentros mundialistas.

El origen del mapache que acompañó a Erling Haaland

De acuerdo con el diario noruego VG, Haaland visitó una tienda especializada en artículos inspirados en el viejo oeste durante su paso por Dallas. Ahí compró varios recuerdos, entre ellos un sombrero, botas vaqueras y el famoso mapache disecado, que terminó convirtiéndose en el protagonista de su regreso a casa.

La propietaria del establecimiento relató al medio noruego que el atacante mostró entusiasmo desde que ingresó al local y dedicó tiempo a recorrer los distintos artículos disponibles. Además de realizar algunas compras, convivió con empleados y aficionados que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, fue el mapache el objeto que terminó robándose la atención mundial cuando apareció en las imágenes de su llegada a Oslo.

🇳🇴 #Oslo recibe a su selección con 100 mil asistentes#Noruega vivió una fiesta histórica: más de 100 mil personas abarrotaron el Palacio Real de Oslo para recibir a su selección tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Aunque quedaron fuera en cuartos ante Inglaterra, los… pic.twitter.com/gY0zyxTjel — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

¿Por qué el mapache sostenía una botella?

La figura no fue creada especialmente para Haaland. En realidad, forma parte de una colección de animales disecados presentados en poses llamativas y con accesorios decorativos, una propuesta que busca mezclar la taxidermia con un estilo humorístico y de colección.

Por ello, el hecho de que el mapache sostuviera una botella de whisky no representa un mensaje oficial ni una tradición relacionada con el futbolista o con Noruega. Se trata simplemente del diseño con el que fue exhibida y vendida la pieza.

¿Qué es la taxidermia y cómo funciona?

El peculiar recuerdo de Haaland también despertó interés por la técnica utilizada para elaborar este tipo de piezas.

La taxidermia consiste en preservar la apariencia de un animal después de su muerte mediante un proceso especializado. El objetivo no es conservar el cuerpo completo tal como estaba, sino reproducir su aspecto con el mayor realismo posible.

Para lograrlo, el especialista retira cuidadosamente la piel, la somete a tratamientos que evitan su deterioro y posteriormente la coloca sobre una estructura diseñada para replicar la anatomía del animal. Finalmente, se añaden elementos como ojos artificiales y se realizan los últimos ajustes para conseguir una apariencia natural.