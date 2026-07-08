“Agradezco a Dios por pasar por dificultades porque cuando estamos en la cima es difícil ver lo que hay abajo”: La relación de Cristiano Ronaldo con la fe

La figura de Cristiano Ronaldo trasciende las canchas de fútbol. Más allá de sus récords goleadores y sus múltiples trofeos, el capitán de la selección de Portugal destaca frecuentemente por su disciplina inquebrantable.

No obstante, el futbolista ha profundizado en una dimensión menos visible pero fundamental para su trayectoria: su espiritualidad. Para el deportista, el éxito no llega por azar, sino a través de un proceso donde los momentos de crisis juegan un papel crucial para mantener la perspectiva.

La filosofía de éxito de Cristiano Ronaldo

El delantero ha reflexionado abiertamente sobre el impacto positivo que los desafíos han tenido en su carácter. A diferencia de otros atletas que ven las dificultades como obstáculos, Ronaldo las interpreta como lecciones necesarias para evitar la complacencia. Su visión es clara: cuando un individuo alcanza la cima del éxito, la percepción de la realidad cambia y, a menudo, se distorsiona.

“Agradezco a Dios por pasar por dificultades porque cuando estamos en la cima es difícil ver lo que hay abajo”, afirmó en una conferencia de prensa en marzo de 2023. Esta declaración subraya su convicción de que los periodos de penuria actúan como un ancla que lo mantiene conectado con sus orígenes y con la realidad del mundo que lo rodea.

La fe como refugio ante la presión mediática de Cristiano Ronaldo

Para Cristiano Ronaldo, la fe no es un concepto abstracto, sino un motor que guía sus decisiones diarias. El astro reconoce que su carrera ha estado marcada por una presión mediática constante, donde el escrutinio público es la norma. En este entorno, donde los errores se magnifican, él encuentra en su espiritualidad un refugio de calma y propósito.

Cómo CR7 gestiona los momentos de crisis

Esta relación con la fe le permite gestionar la euforia de la victoria y la amargura de la derrota con un equilibrio poco común en el deporte de élite. Al mantener una perspectiva de gratitud, incluso ante las circunstancias más complejas, Ronaldo asegura que su enfoque mental se mantiene intacto, permitiéndole rendir al máximo nivel a pesar del paso de los años y de los desafíos físicos que implica la alta competencia.