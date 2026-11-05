El ambiente fresco y las bajas temperaturas se siguen registrando en zonas de la República Mexicana. Las autoridades del Servicio Metorológico Nacional informaron que el frente frío número 4 sigue estacionado en el noreste de México.
Debido a su combinación con otros fenómenos en el oriente y sureste, el sistema va a provocar lluvias y bajas temperaturas.
Esto va a causar el frente frío 4 en el clima hoy jueves 5 de noviembre.
¿Qué ocasionará el frente frío 4 hoy?
Por sus características de estacionario en el noreste de México, el sistema frontal número 4 se combina directamente con un canal de baja presión extendido en el oriente y sureste del país.
Esto favorece la entrada de humedad, poniendo condiciones para nublados, intervalos de chubasco y lluvias fuertes en dichas regiones.
Probabilidad de lluvia en México hoy
Durante este jueves se esperan lluvias importantes, afectando de manera directa a cuatro estados en diferentes puntos del territorio mexicano:
- Tamaulipas: Específicamente en la zona norte.
- Guerrero: En las regiones del sureste.
- Oaxaca: Afectando el área suroeste.
- Chiapas: Principalmente en la zona sur.
Estados con pronóstico de chubascos
El pronóstico también contempla chubascos moderados en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos.
¿Dónde habrá lluvias aisladas?
Para otras zonas del país se pronostican lloviznas ligeras.
Los estados con esta condición son Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas de hasta -5 grados en México
El frío se va a sentir más intenso durante las primeras horas del viernes. El termómetro caerá de -5 a 0 °C en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango.
También se esperan de 0 a 5 °C en las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.