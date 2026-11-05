El ambiente fresco y las bajas temperaturas se siguen registrando en zonas de la República Mexicana. Las autoridades del Servicio Metorológico Nacional informaron que el frente frío número 4 sigue estacionado en el noreste de México.

Debido a su combinación con otros fenómenos en el oriente y sureste, el sistema va a provocar lluvias y bajas temperaturas.

Esto va a causar el frente frío 4 en el clima hoy jueves 5 de noviembre.

#ElClima | 🌤️ Así el clima este jueves: en la CDMX se espera ambiente fresco al amanecer, con bruma, mínima de 11 °C y máxima de 26 °C; no olvides la sombrilla.@fertorresluz con el reporte completo en #HechosAM con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/4zS3ilRooe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

¿Qué ocasionará el frente frío 4 hoy?

Por sus características de estacionario en el noreste de México, el sistema frontal número 4 se combina directamente con un canal de baja presión extendido en el oriente y sureste del país.

Esto favorece la entrada de humedad, poniendo condiciones para nublados, intervalos de chubasco y lluvias fuertes en dichas regiones.

Probabilidad de lluvia en México hoy

Durante este jueves se esperan lluvias importantes, afectando de manera directa a cuatro estados en diferentes puntos del territorio mexicano:

Tamaulipas: Específicamente en la zona norte.

Específicamente en la zona norte. Guerrero: En las regiones del sureste.

En las regiones del sureste. Oaxaca: Afectando el área suroeste.

Afectando el área suroeste. Chiapas: Principalmente en la zona sur.

Estados con pronóstico de chubascos

El pronóstico también contempla chubascos moderados en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos.

¿Dónde habrá lluvias aisladas?

Para otras zonas del país se pronostican lloviznas ligeras.

Los estados con esta condición son Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¡Ni en noviembre da tregua el calor!



Este jueves 5 de noviembre, varios estados de México alcanzarán temperaturas de hasta 40 °C, mientras otras regiones enfrentarán lluvias fuertes y posibles inundaciones.



¡Y en las zonas serranas el termómetro rozará los 0 °C!



¿Calor, lluvia… pic.twitter.com/iyHINMEOQ9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

Temperaturas de hasta -5 grados en México

El frío se va a sentir más intenso durante las primeras horas del viernes. El termómetro caerá de -5 a 0 °C en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

También se esperan de 0 a 5 °C en las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.