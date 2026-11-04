¿Hará frío o calor en la CDMX? Así será el clima por alcaldía para este miércoles; temperatura máxima

Clima de locos en CDMX. La Ciudad de México experimentará variaciones térmicas importantes, marcadas por altas temperaturas y ambiente caluroso a lo largo de este miércoles 4 de noviembre 2026; te compartimos el pronóstico del clima en la capital del país.

A pesar de que este día la temperatura será un poco más alta, el frío en CDMX podría extenderse hasta principios del siguiente año.

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles? Temperatura máxima y mínima

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que después del mediodía se espera un ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvias.

Habrá vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora; se recomienda tomar precauciones.

La temperatura máxima en la CDMX podría alcanzar entre los 26°C , mientras que la mínima será de 12°C para la tarde del primer día de la semana. Te compartimos el pronóstico del clima por alcaldía.

Mañana fresca, muy #fría en zonas altas del sur y poniente. Después de mediodía se prevé ambiente #caluroso, cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvia. 🌡️#Temperatura máxima: 26 °C 🌡️#Temperatura mínima: 12 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: ¿Dónde hará más calor?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima en las distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Alcaldías más calurosas - Temperaturas de 27°C



Cuauhtémoc (Máx. 27 °C / Mín. 13 °C)

(Máx. 27 °C / Mín. 13 °C) Gustavo A. Madero (Máx. 27 °C / Mín. 12 °C)

(Máx. 27 °C / Mín. 12 °C) Iztacalco (Máx. 27 °C / Mín. 13 °C)

(Máx. 27 °C / Mín. 13 °C) Iztapalapa (Máx. 27 °C / Mín. 13 °C)

Alcaldías con ambiente cálido/templado - Temperatura Máxima 25° a 26°C



Azcapotzalco (Máx. 26 °C / Mín. 12 °C)

(Máx. 26 °C / Mín. 12 °C) Benito Juárez (Máx. 26 °C / Mín. 13 °C)

(Máx. 26 °C / Mín. 13 °C) Coyoacán (Máx. 26 °C / Mín. 13 °C)

(Máx. 26 °C / Mín. 13 °C) Miguel Hidalgo (Máx. 26 °C / Mín. 12 °C)

(Máx. 26 °C / Mín. 12 °C) Venustiano Carranza (Máx. 26 °C / Mín. 11 °C)

(Máx. 26 °C / Mín. 11 °C) Álvaro Obregón (Máx. 25 °C / Mín. 11 °C)

(Máx. 25 °C / Mín. 11 °C) Magdalena Contreras (Máx. 25 °C / Mín. 10 °C)

(Máx. 25 °C / Mín. 10 °C) Tláhuac (Máx. 25 °C / Mín. 10 °C)

(Máx. 25 °C / Mín. 10 °C) Tlalpan (Máx. 25 °C / Mín. 8 °C)

(Máx. 25 °C / Mín. 8 °C) Xochimilco (Máx. 25 °C / Mín. 10 °C)

Alcaldías con temperaturas más bajas:



Cuajimalpa (Máx. 23 °C / Mín. 10 °C)

(Máx. 23 °C / Mín. 10 °C) Milpa Alta (Máx. 24 °C / Mín. 8 °C)

(Máx. 24 °C / Mín. 8 °C) Milpa Alta (Mín. 8 °C)

(Mín. 8 °C) Tlalpan (Mín. 8 °C)

#Pronóstico de cielo y #Temperatura en la #CDMX para este miércoles 04 de noviembre de 2026. https://t.co/juSfBZfBhT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2026

Recomendaciones por calor y frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, compartió algunas recomendaciones para que las y los capitalinos puedan protegerse de la ola de calor que azotará a la CDMX a lo largo de esta semana, pero ¿cuáles son?

