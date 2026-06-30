¿Hace más frío? El mito del afelio que muchos creen

Con la llegada de julio, las cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales suelen alertar sobre un supuesto descenso extremo de las temperaturas en todo el planeta.

La explicación tiene que ver con la astronomía: la Tierra se encuentra en su punto más lejano del Sol, un fenómeno conocido como afelio. Pero en realidad la idea de que esto provoca oleadas de frío por la lejanía del sol es un mito y no tiene fundamento científico.

¿Qué es el afelio?

El afelio es el punto de la órbita elíptica de la Tierra en el que nuestro planeta se encuentra a la mayor distancia posible del Sol. Este fenómeno ocurre una vez al año, generalmente a principios de julio.

Durante el afelio, la Tierra se sitúa a una distancia aproximada de 152 millones de kilómetros del Sol. En contraste, la distancia promedio es de unos 150 millones de kilómetros. A pesar de que la distancia de separación suena gigantesca, en términos astronómicos la diferencia es de apenas un 2%, un porcentaje que no es suficiente para alterar significativamente la radiación térmica que recibimos en el planeta de forma global.

¿Hace más frío cuando ocurre el afelio?

La respuesta corta es no. El afelio no dicta las estaciones del año ni provoca frentes fríos masivos por sí solo. La prueba más clara de ello es que, mientras el hemisferio sur atraviesa el invierno en julio, el hemisferio norte se encuentra en pleno verano y experimenta algunas de las temperaturas más altas del año.

Si la distancia al Sol fuera el factor determinante del clima, todo el planeta experimentaría frío al mismo tiempo durante el afelio, algo que evidentemente no ocurre.

¿Qué ocurre realmente durante el afelio?

Lo que realmente define las estaciones del año y el clima en la Tierra no es la distancia respecto al Sol, sino la inclinación del eje terrestre (que es de unos 23.5 grados).

Durante el mes de julio, el hemisferio norte está inclinado directamente hacia el Sol, lo que significa que los rayos solares inciden de forma más vertical y durante más horas al día, generando el verano. Al mismo tiempo, el hemisferio sur está inclinado en dirección opuesta al Sol, recibiendo la luz de manera más oblicua, lo que produce el invierno. El afelio coincide con estas fechas, pero su impacto térmico queda completamente camuflado por los efectos de esta inclinación.

¿Qué diferencia hay entre afelio y perihelio?

La órbita de la Tierra no es un círculo perfecto, sino una elipse, lo que genera dos puntos extremos en su viaje anual alrededor del Sol:

Afelio: El punto más lejano al Sol. Ocurre en julio, situándonos a unos 152 millones de kilómetros. Curiosamente, cuando estamos en el afelio, la velocidad de traslación de la Tierra disminuye ligeramente en su órbita.

El punto más lejano al Sol. Ocurre en julio, situándonos a unos 152 millones de kilómetros. Curiosamente, cuando estamos en el afelio, la velocidad de traslación de la Tierra disminuye ligeramente en su órbita. Perihelio: El punto más cercano al Sol. Ocurre a principios de enero, cuando la Tierra se ubica a unos 147 millones de kilómetros del astro rey. Durante este periodo, el planeta se desplaza a su velocidad máxima en la órbita.

Al igual que ocurre con el afelio, el perihelio en enero coincide con el invierno en el hemisferio norte, desmitificando por completo la idea de que la cercanía al Sol equivale automáticamente a calor global.

