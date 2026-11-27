Tres fuentes cercanas al caso revelaron al medio Reuters que piratas informáticos vulneraron esta red en la nube y pusieron en riesgo datos confidenciales tácticos, logísticos y de personal. El equipo descubrió el golpe hace casi un mes durante una actualización, aunque desconocen todavía quién entró, el alcance real del hackeo y si robaron información.

Su sistema de seguridad es Cloud ONE

La Fuerza Aérea lanzó Cloud One en 2017 como una ventanilla única con tecnología de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Esta plataforma, una de las más grandes del ejército estadounidense, maneja decenas de aplicaciones: pagos, mantenimiento, radares de defensa aérea en Norteamérica y el rastreo de bombas y misiles en más de 200 ubicaciones del mundo.

SAIC (Science Applications International Corporation) operó el sistema hasta 2025, cuando Leidos (empresa estadounidense de tecnología, ingeniería y servicios) tomó el control. Una fuente interna resumió el peligro sin rodeos: una brecha ahí es “muy grave”.

Así entraron al “control remoto” y frenaron el sistema

Otra fuente anónima explicó que los ciberdelincuentes aprovecharon una falla de software para entrar al plano de control. Lo comparó con un control remoto universal: en teoría permite revisar aeronaves militares o repuestos, aunque aún falta confirmar si lo hicieron. Tras el hallazgo, los encargados frenaron la migración de aplicaciones, bloquearon actualizaciones justo cuando surgieron graves fallas tecnológicas y revocaron permisos de administrador a varios usuarios.

Llaman al Comando Cibernético para medir los daños

Los investigadores ya solicitaron la intervención del Comando Cibernético para evaluar los daños, mientras crece la ansiedad por ataques que usan inteligencia artificial. Lo más llamativo del caso, es que en 2023, los directivos de Cloud One presumieron ante FedScoop (un medio de comunicación digital estadounidense) una “tasa de éxito del 100%” contra hackers. Hoy, la Fuerza Aérea evita comentar sobre sus vulnerabilidades y solo asegura que protege sus sistemas.

I am proud to announce I have joined a vulnerability research team, focusing on offensive security and open source software.



I will be assisting with a project contracted by @DHSgov and @CISAgov.



I want to thank @MehdiMirakhorli for making this opportunity possible.#InfoSec pic.twitter.com/pCIPL8QHI3 — Olivia Gallucci ✨ (@OliviaGalluccii) February 7, 2023

Con información de Reuters