La caída de los servicios de Microsoft registrada entre el 12 y el 13 de noviembre provocó una revisión interna de los protocolos de seguridad y respuesta de la compañía.

El llamado apagón mundial, que se prolongó durante aproximadamente 24 horas, llevó a la empresa a declarar un código rojo, su máxima categoría de urgencia, para la prevención de nuevas fallas en sus sistemas.

¿Cómo fue el apagón mundial de Microsoft?

El problema no se limitó a Outlook, Exchange Online y Teams, pues también afectó a Copilot y otras herramientas de Microsoft 365, además de generar consecuencias en gobiernos de Australia, Japón y Estados Unidos.

Empresas dedicadas a operaciones bursátiles registraron retrasos, mientras que las comunicaciones de algunas aerolíneas resultaron alteradas.

¿Fue un ciberataque? La caída de @Microsoft y @Outlook provocó fallas en varios de sus servicios y desató rumores sobre un posible ataque informático 💻⚠️https://t.co/uplalcNdu1 pic.twitter.com/uwjFM0NQrd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

Tras investigar el origen de la caída, Microsoft identificó un defecto de escalabilidad de Windows que había sido introducido en julio y no fue detectado a tiempo.

La compañía descartó que se tratara de un ataque informático o de una falla provocada por agentes de inteligencia artificial.

¿Qué es el código rojo de Microsoft?

El código rojo de Microsoft es una movilización interna de máxima prioridad para corregir fallas críticas de ingeniería y respuesta ante incidentes, el cual se activó tras la caída global de casi 24 horas del 12 y 13 de noviembre.

Microsoft estableció cinco líneas de trabajo para reducir la carga de sus sistemas durante las interrupciones, distribuir el tráfico por regiones y acelerar la recuperación, con la meta de que futuras fallas de alcance mundial puedan resolverse en menos de una hora.

Además, la empresa también pretende utilizar agentes de su propia inteligencia artificial para agilizar el análisis de información técnica.