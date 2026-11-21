El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga una aparente vulneración en su base de datos nacional de información delictiva, una plataforma considerada como un vínculo vital entre corporaciones policiales federales, estatales y locales de Estados Unidos, según confirmaron dos personas familiarizadas con las indagatorias, de acuerdo con CNN.

La intrusión en el Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC, por sus siglas en inglés), atribuida a presuntos hackers, representa ya la segunda brecha de seguridad de este tipo que golpea a la agencia en los últimos meses.

A través del NCIC, las fuerzas del orden de todo el país intercambian datos sensibles sobre órdenes de arresto vigentes y verificaciones de antecedentes penales.

El hallazgo de esta nueva falla sale a la luz en un momento delicado para la administración de Donald Trump, que busca contener la preocupación pública sobre el estado de la ciberseguridad nacional luego de una cadena de incidentes de alto perfil registrados en bancos, en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y en el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA). Hasta ahora, el FBI no ha emitido una postura oficial tras las solicitudes de comentarios.

La racha de hackeos en el FBI

Tras trascender el nuevo incidente cibernético, el director del FBI, Kash Patel, apareció en Fox News para defender el trabajo de la agencia en materia de seguridad digital.

Durante su intervención, habló de la llamada Operación Winter Shield, una iniciativa concluida meses atrás para pedir a empresas que actualizaran sus sistemas, presentándola como si continuara activa y asegurando que el actual gobierno se está adelantando a los riesgos tras años de rezago en infraestructura crítica.

Sin embargo, el caso del NCIC se suma a una secuencia reciente de vulneraciones contra sistemas vinculados al propio FBI:

En septiembre pasado, el grupo ShinyHunters comprometió datos personales confidenciales de trabajadores obtenidos mediante un portal de ofertas de empleo del FBI, un caso por el que fue detenido y acusado un investigador y autor canadiense de ciberseguridad, y que generó inconformidad interna entre empleados por la falta de información y respaldo tras el robo.

En 2023, otra intrusión alcanzó un sistema informático de la oficina del FBI en Nueva York empleado en investigaciones sobre explotación sexual infantil, el cual resguardaba archivos de imágenes ligadas a la pesquisa sobre Jeffrey Epstein.