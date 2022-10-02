Haití confirma un caso de cólera; investiga otros casos sospechosos

Haití confirmó el domingo un caso de cólera y está estudiando varios sospechosos. Esto indica el regreso de la enfermedad que mató a unas 10,000 personas en un brote ocurrido en 2010 que fue atribuido a una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Salud de Haití informó en un comunicado que se confirmó un caso de cólera en el área de Puerto Príncipe y que se reportaron casos sospechosos en la localidad de Cite Soleil, a las afueras de la capital.

El ministerio pidió a los ciudadanos tomar medidas sanitarias como lavarse las manos y consumir agua potable limpia para evitar contraer cólera.

Un nuevo brote de cólera sería devastador para Haití, donde la actividad económica se paralizó debido al bloqueo de bandas armadas que impiden la distribución de combustible, que provocó una escasez crítica, además del cierre de negocios y muchos hospitales.

¿Cómo llegó el cólera a Haití?

La Organización Panamericana de la Salud dijo en 2020 que Haití había pasado un año sin casos confirmados de cólera.

Tropas de Nepal, donde el cólera es endémico, estaban en Haití como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU establecida en 2004 tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide.

El tamaño de la fuerza se incrementó después del terremoto de Haití de 2010. Naciones Unidas se disculpó en 2016 por el brote de cólera, sin asumir responsabilidades.

Un panel independiente designado por el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, emitió un informe en 2011 que no determinó de manera concluyente cómo se introdujo el cólera en Haití.

Los miembros del panel en 2013 publicaron de forma independiente un artículo que concluyó que el personal asociado con la misión de mantenimiento de la paz de la ONU era "la fuente más probable" del cólera en Haití.