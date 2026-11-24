Las autoridades de Sinaloa informaron que encontraron una cabeza humana dentro de una cubeta en la plaza comercial del fraccionamiento La Campiña, al oriente de Culiacán.

Esta cabeza corresponde a Andrés García Carrillo, un joven de 23 años de edad, de quien había un reporte oficial de desaparición desde el 14 de noviembre de 2026 y fue privado de la libertad.

Identifican mediante pruebas de ADN a joven hallado en La Campiña

Las autoridades señalaron que, por medio de pruebas de ADN, confirmaron la identidad de la persona. Los restos de Andrés fueron encontrados dos días después de su desaparición, el 16 de noviembre. Personas que transitaban por la zona encontraron la cubeta con la cabeza y lo reportaron al número de emergencias.

Señas particulares y vestimenta de la ficha de búsqueda de Andrés García Carrillo

La ficha de búsqueda del joven tenía una estatura de 1.60 metros, complexión delgada y tez morena. Entre sus señas particulares estaba un lunar pequeño en la mejilla derecha y una cicatriz pequeña en la ceja del mismo costado.

Al momento de su desaparición, Andrés vestía un pantalón de mezclilla negro, una playera tipo polo de color negro con imágenes de lunas pequeñas en blanco y negro, tenis blancos con negro y un collar de piedritas azul marino con un dije de la Santa Muerte.

Al momento, la investigación no ha detallado la localización del resto de su cuerpo.