A 20 metros de los ductos de Pemex: descubren un huachitúnel en Nuevo León

Encontraron u huachitúnel excavado a pocos metros de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Apodaca, Nuevo León. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un predio donde fue localizado el pasadizo, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

¿Dónde encontraron el huachitúnel en Nuevo León?

El hallazgo ocurrió en un terreno ubicado sobre una brecha de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca. Durante un cateo autorizado por un juez de control, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron una excavación tipo túnel, situada a unos 20 metros de un paso de los ductos de Pemex.

El pasadizo mide aproximadamente 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Hasta el momento, la información oficial no precisa si la excavación estaba conectada con los ductos ni si era utilizada para extraer combustible.

Asegura #FGR inmueble y localiza túnel probablemente relacionado con delitos en materia de hidrocarburos en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El predio fue puesto a disposición del #MPF, adscrito a la #FECOR en Nuevo León. Más información ▶️ https://t.co/gd861eMan9 #ComunicadoFGR — FGR México (@FGRMexico) October 21, 2026

¿Qué pasó con el predio donde hallaron el túnel?

Tras el operativo, el inmueble quedó asegurado y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León.

En la diligencia participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Policía Municipal de Apodaca, que brindó seguridad en la zona.

¿Quiénes son los responsables del túnel clandestino?

La FGR mantiene abierta la investigación para determinar quiénes excavaron el túnel y si existe alguna relación con el robo de hidrocarburos.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado que el pasadizo fuera utilizado para cometer una toma clandestina. La indagatoria continúa contra quien o quienes resulten responsables.

¿Cuántos huachitúneles se han encontrado en México y qué estado tiene más?

En su Informe de Sostenibilidad 2024, Pemex reportó 54 túneles, de los cuales 18 fueron encontrados en el Estado de México, entidad con la mayor cifra de ese registro. Le siguieron Hidalgo y Ciudad de México, con seis cada uno, y Nuevo León, con cinco.

En cuanto al robo de combustible, Pemex registró 10 mil 591 tomas clandestinas en todo el país durante 2025, frente a 11 mil 774 en 2024, una reducción aproximada de 10%. Hidalgo encabezó la lista nacional de perforaciones ilegales en 2025, seguido de Jalisco.

