Notas
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Mejor que cualquier refinería: aseguran 59 millones litros de huachicol en Guanajuato
El operativo dejó 10 tanques, tres unidades de carga y contenedores bajo resguardo mientras continúa la investigación federal.
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¿Llegó a las costas de Campeche? Pemex controla derrame de petróleo en el Golfo de México
La ASEA inspeccionó las acciones de Pemex para controlar un derrame de hidrocarburos registrado cerca de las costas de Campeche.
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Golpe al huachicol: Aseguran tomas clandestinas de combustible en Querétaro y Guanajuato
Operativos en Querétaro, Guanajuato y Guerrero, dejaron como resultado el aseguramiento de una toma clandestina y el decomiso de miles de litros de combustible.
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Mar en riesgo... Reportan derrame de petróleo de Pemex frente a las costas de Campeche
Una fuga fue detectada a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche; autoridades ya trabajan para contenerla y vigilan el movimiento de la mancha.
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Reportan fuerte olor a gasolina y descubren un huachitúnel en Tultitlán que iba de Hidalgo a CDMX
Vecinos notaron un olor extraño en la zona y el reporte terminó destapando una conexión ilegal a un ducto de Pemex en Tultilán.
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Otra vez fuego en la Refinería Salina Cruz de Pemex
El incendio en la Refinería Salina Cruz ocurrió mientras una de las plantas era retirada de operación para realizar trabajos de mantenimiento programado.