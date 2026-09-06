¡De terror! Elemento de la Guardia Nacional fue hallado muerto tras video hablando de seguridad

La grabación comenzó a circular en redes sociales y, poco después, llegó una noticia que confirmó el panórama de violencia que se vive en México; un integrante de la Guardia Nacional que aparece en el video fue localizado sin vida junto con otras tres personas en Guerrero.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuatro cuerpos fueron encontrados en la localidad de Plan de Lima, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero.

El agente había aparecido en una grabación difundida en redes sociales, en la que hablaba sobre las acciones de seguridad que realizan autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, esas declaraciones fueron realizadas momentos antes de que el elemento fuera privado de la vida.

🚨 #AlertaADN | Localizan sin vida a elemento de la Guardia Nacional en Guerrero



La @Defensamx1 informó que un elemento de la @GN_MEXICO_ y tres personas más fueron localizados sin vida en Juan R. Escudero, #Guerrero pic.twitter.com/uV8dySLJJV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

Guardia Nacional estaba de descanso cuando ocurrió el ataque en Guerrero

La Sedena precisó que el integrante de la Guardia Nacional se encontraba en días de descanso cuando ocurrieron los hechos.

Además, era originario de Guerrero, por lo que permanecía en la entidad durante su periodo de descanso.

El hallazgo ocurrió en Plan de Lima, donde también fueron localizadas sin vida otras tres personas. La dependencia condenó los hechos y señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido.

#NoticiadeUltimaHora #Comunicado



Se informa sobre la localización del cuerpo sin vida de un integrante de la Guardia Nacional.https://t.co/194vGo0tyQ pic.twitter.com/kYBaplTpd5 — @Defensamx (@Defensamx1) September 6, 2026

¿Quiénes son los 16 detenidos en Acapulco y qué se les relaciona?

Después de los hechos, las autoridades desplegaron inicialmente 284 elementos, dos aeronaves y 36 vehículos para reforzar la seguridad en la región.

La Sedena informó que en los próximos días se tiene contemplado el arribo de un contingente mayor, cuyo objetivo será continuar con las acciones para localizar a los responsables.

El despliegue reúne a personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal.

Como parte de estas operaciones, el pasado 5 de septiembre fueron detenidas 16 personas en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco.

Según la información oficial, las personas detenidas estarían relacionadas con el grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”; entre ellas se encuentra quien es señalado como operador financiero de esa organización.

Fiscalía de #Guerrero confirmó la detención de 16 presuntos integrantes de “Los Ardillos”.



Estarían relacionados con el asesinato de un elemento de la #GuardiaNacional y tres personas más en Juan R. Escudero. pic.twitter.com/jxD87zx3Dt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2026

Sedena reporta miles de detenciones durante la actual administración

La dependencia también dio a conocer un balance de los resultados obtenidos durante la actual administración en los operativos contra organizaciones delictivas con presencia en Guerrero.

De acuerdo con sus cifras, se han registrado 1,850 personas detenidas, además del aseguramiento de 1,035 armas de fuego y 140 mil 49 cartuchos de distintos calibres.

El reporte incluye también 39 granadas, 18.9 toneladas de droga, seis laboratorios y mil 428 vehículos.

Entre los grupos mencionados por la dependencia se encuentran “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.